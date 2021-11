Znamy nominacje do The Game Awards 2021. To będzie zacięty pojedynek!

Geoff Keighley ujawnił właśnie oficjalne nominacje do prestiżowej nagrody Gry Roku 2021! Konkurencja jest równie zażarta, co w poprzednich latach. Tym razem jednak nie ma jednego, dużego faworyta, który z łatwością mógłby zgarnąć wszystkie statuetki.

6 najlepszych gier 2021 roku

9 grudnia 2021 roku – dokładnie tego dnia zobaczymy po raz kolejny The Game Awards na żywo. Lista nominacji, na jaką zdecydowali się przedstawiciele TGA, pokazuje, jak mocny to był rok w naszej branży. Patrząc na nią brakowało mi drugie tyle równie świetnych pozycji.

Co by jednak nie przedłużać, oto nominacje do Gry Roku 2021:

Oczywiście jest to bardzo luźna kategoria, ponieważ każda z podanych wyżej pozycji jest tak różna od siebie, że trudno je bezpośrednio porównywać ze sobą. Jak pisze sam Geoff Keighley – główny prowadzący The Game Awards – najwięcej nominacji w tym roku zgarnęło Xbox Game Studios, bo aż 20! Zaraz za nimi jest PlayStation Studios z 11 nominacjami oraz Electronic Arts i Square Enix, które łącznie zgarnęły 10 wyróżnień. Co najważniejsze, głosować możecie już teraz na oficjalnej stronie The Game Awards.

The Game Awards, czyli mnóstwo kategorii

Choć wielu produkcji zabrakło w starciu o główną statuetkę, te dostały wyróżnienia w pobocznych kategoriach. Forza Horizon 5 walczy w kategorii Najlepszy Sport/Wyścigi razem z Riders Republic oraz Hot Wheels Unleashed. Marvel’s Guardians of the Galaxy powalczy o Najlepszą Narrację, a Kena: Bridge of Spirits ma szansę na statuetki w kategoriach Najlepsza Gra Niezależna oraz Najlepszy Debiut. Nie są to wyniki, które zadowolą każdego, lecz warto się cieszyć z obecności tak wielu fantastycznych gier.

Patrząc na segment gier wysokobudżetowych, w tym roku ukazało się mnóstwo świetnych produkcji. Trudno wyobrazić sobie dzisiaj gracza, który nie byłby zadowolony z liczby fantastycznych tytułów, jakimi może w tej chwili się zająć. Bez względu na wynik ceremonii, największymi zwycięzcami jesteśmy my, czyli gracze.