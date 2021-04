Poznajcie Rivet, czyli drugą bohaterkę w Ratchet & Clank: Rift Apart!

W najbliższych dniach to Returnal będzie najważniejszą grą w branży. PlayStation Studios jednak odpala już marketing dla kolejnej ekskluzywnej gry na PlayStation 5. Trailer najnowszych przygód Ratcheta i Clanka wylądował na serwisie YouTube, a wraz z nim mnóstwo wieści na temat nowej gry Insomniac Games.

Międzywymiarowe szaleństwo

Fioletowa lombax, którą fani serii mogli już wcześniej wypatrzeć w pierwszym teaserze gry, nazywa się Rivet. Jak podaje PlayStation Blog, nowa bohaterka walczy w ruchu oporu przed Dr Nefariousem, najbardziej kultowym arcywrogiem serii. W jej wymiarze udało mu się unicestwić organiczne formy życia i założyć Nefarious City – miasto zamieszkałe całkowicie przez roboty.

Warto tutaj wspomnieć, że Rivet będzie postacią grywalną. Na pierwszy rzut oka jednak nie wygląda na to, żeby jej segmenty w grze różniły się znacząco od tych z Ratchetem. Jedno jest pewne – główna dwójka bohaterów w pewnym momencie będzie rozłączona, co może zamieszać w klasycznych mechanikach rozgrywki.

Ratchet & Clank: Rift Apart jako muzyczny pewniak

Choć najnowsza produkcja Insomniac Games już pokazuje, że będzie filmowa jak nigdy, to okazuje się, że ścieżka dźwiękowa także będzie wyjątkowa. Odpowiedzialny za nią będzie Mark Mothersbaugh, współtwórca kultowego zespołu DEVO. W poście PlayStation Blog zostały nawet umieszczone trzy utwory, które posłużą jako tło muzyczne.

Muszę przyznać, że epickość znana chociażby z trylogii gier Ratchet & Clank: Future została tutaj podkręcona na poziom maksymalny, Cały trailer pokazuje, że doświadczenie wyciągnięte z produkcji gier ze Spider-Manem nie poszło w las i zyska na tym także seria gier z lombaxem. Warto też na koniec wspomnieć, że w edycji Digital Deluxe gry, znajdzie się 5 dodatkowych skórek, którymi będziemy mogli urozmaicić rozgrywkę Ratchetem oraz Rivet.

Pełna zawartość Ratchet & Clank: Rift Apart w edycji Digital Deluxe. Jak sądzicie, warto? (źródło: PlayStation Blog)

I to na razie tyle, ponieważ więcej szczegółów na temat gry dowiemy się podczas następnego State of Play, które rozpocznie się już 29 kwietnia o godzinie 23:00 czasu polskiego. Autorzy obiecują aż 15 minut świeżej rozgrywki na pokazie, więc z pewnością jest na co czekać. Premiera Ratchet & Clank: Rift Apart na PlayStation 5 zaplanowana jest na 11 czerwca 2021 roku.