Tesla ma w planach nowy samochód elektryczny. To będzie duży hit

Od dłuższego czasu możemy spotkać się z rewelacjami, według których Tesla ma wprowadzić na rynek mniejszy i tańszy samochód elektryczny. Właśnie poznaliśmy nowe szczegóły.

Firma Elona Muska to idealny kandydat

Jeśli miałbym wskazać producenta samochodów, który może zrobić elektryka dla ludu, to nie pomyślałbym o Volkswagenie. Wśród potencjalnych marek wymieniłbym jednak Teslę. Firma Elona Muska już udowodniła, że potrafi tworzyć samochody elektryczne oferujące bardzo dobry stosunek jakości i możliwości do ceny.

Dziś trudno jest wskazać samochód w cenie Tesli Model 3 czy Modelu Y, który zapewniałby równie wysokie osiągi i zaawansowaną technologię. Warto zaznaczyć, że biorąc pod uwagę zarówno elektryki, jak i auta spalinowe. Owszem znajdziemy tańsze samochody i jest ich naprawdę sporo, ale daleko im do Tesli w kwestii mocy czy chociażby systemu infotainment. Za równie dobre rozwiązania trzeba zapłacić odczuwalnie więcej.

Jeśli więc ktoś ma zrobić tani samochód elektryczny, który zapewni akceptowalną jakość i dobre osiągi, to właśnie będzie to Tesla. Ewentualnie jeden z chińskich producentów. Należy mieć na uwadze, że nie chodzi o auto, na które będzie mógł pozwolić sobie każdy. Po prostu cena będzie niska i atrakcyjna dla osoby, która poszukuje niedużego, nowego auta z salonu do codziennych dojazdów i sporadycznych dłuższych wycieczek.

Tesla zrobi samochód elektryczny dla ludu

Wcześniej mogliśmy już usłyszeć, że Tesla prowadzi prace nad Modelem 2, czyli niewielkim i tanim elektrykiem. Oczywiście „Model 2” nie jest oficjalną nazwą i jej użycie w finalnym samochodzie nie jest w jakikolwiek sposób pewne. Jak najbardziej możliwe, że Elon Musk zdecyduje się na zupełnie inne nazewnictwo.

Według informacji opublikowanych przez Reuters, Tesla miała już poinformować swoich dostawców, że w 2025 roku planuje rozpocząć produkcję nowego samochodu. Ma to być kompaktowy crossover, czyli przedstawiciel niezwykle popularnego segmentu. Obecnie omawiany BEV rozwijany jest nazwą kodową Redwood.

Produkcja może wystartować w czerwcu 2025 roku, chociaż niewykluczone, że po drodze pojawiają mniejsze opóźnienia. Samochód będzie składany m.in. w fabryce pod Berlinem, a dodatkowo firma ma rozważać zbudowanie nowej fabryki w Indiach. Wcześniej mówiło się o cenie wynoszącej około 25 tys. dolarów, ale pojawiają też spekulacje, że może ona wzrosnąć do 30 tys. dolarów.

Jeśli faktyczne Tesla stworzy niedrogi i dobry samochód elektryczny, który będzie crossoverem, a do tego dojdzie atrakcyjny design, to najpewniej otrzymamy ogromny hit sprzedażowy w Europie. Ciekawe, czy osiągnie podobny wynik do Modelu 3, czy jednak będzie jeszcze chętniej wybieranym elektrykiem.