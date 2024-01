Pokemony trafiły do Palworld, Nintendo wściekłe!

Ogromna popularność Palworld sprawiła, że społeczność zaczęła pracować nad własnymi modami do gry. Jeden z nich przenosi do produkcji Pocket Pair Pokemony! To jednak nie spodobało się Nintendo, które postanowiło wziąć sprawy w swoje ręce.

Kontrowersje wokół Palworld

Palworld od samego początku było nazywane „Pokemonami na sterydach” lub „Pokemonami ze strzelbą”. Nic w tym dziwnego, gdyż Pocket Pair stworzyło uniwersum, w którym mamy za zadanie złapać jak najwięcej stworków przypominających właśnie Pokemony. Design świata i gameplay są na tyle dobrze zaprojektowane, że gra podbiła Steama i obecnie, według steamcharts, ma drugi najwyższy wynik w całej historii tej platformy (1847492 graczy jednocześnie bawiących się w Palworld).

Tym samym produkcja Pocket Pair pobiła m.in. Counter-Strike 2, Lost Ark, Dota 2, Elden Ring czy też Baldur’s Gate 3. To wiele mówi o popularności tej gry. Społeczność graczy jest na tyle duża, że znaleźli się w niej również moderzy, tworzący własne modyfikacje do produkcji.

Jeden z nich postanowił zamienić stworki z Palworld na… prawdziwe Pokemony znane nam z tego kultowego uniwersum. Oczywiście jest to nieoficjalna modyfikacja, której Pocket Pair oficjalnie nie popiera.

Podmienione Pale na Pokemony

Omawiany mod podmienia wszystkie Pale (stworki) na Pokemony, a do tego zmienia także NPC, bossów i głównego bohatera na Asha Ketchuma. Zmian jest więc sporo, ale jeżeli chcecie wypróbować ten mod, to… musicie uzbroić się w cierpliwość. Na razie nie wiadomo nic o jego oficjalnej dystrybucji i trudno się temu dziwić – w grę wchodzi pozew od Nintendo.

9 Ocena

Japońska korporacja często zaciekle broni swoich praw autorskich. Tym razem zareagowała nad wyraz szybko, ponieważ wideo pokazujące mod już zostało zablokowane zarówno na X (ex-Twitter), jak i YouTube. Co więcej, drugi materiał ToastedShoes o tej aktualizacji do gry również został zdjęty z YouTube z komunikatem, że „ten film zawiera treści partnera Nintendo, który zablokował go na mocy praw autorskich”. Zablokowane zostały też Shortsy kanałów z shotami lub commentary.

Otrzymałem duży napływ osób pytających, gdzie mogą pobrać mod itp. Chcemy udostępnić go wszystkim za darmo, jednak ze względu na wysłanie przez Nintendo DMCA w związku z ostatnim tweetem, chcemy na razie postępować ostrożnie. ToastedShoes na X (ex-Twitter)

Sytuacja jest dynamiczna i trzeba poczekać na kolejne kroki zarówno ze strony Nintendo, jak i ToastedShoes. Czy o przyszłość Palworld możemy być spokojni? Na razie wygląda na to, że tak – japońskie przedsiębiorstwo (jeszcze?) nie wytoczyło twórcom procesu.