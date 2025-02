Navitel RS990 GPS: zaawansowany wideorejestrator przód-tył debiutuje w Polsce

Na polskim rynku zadebiutował nowy wideorejestrator przód-tył marki Navitel – model Navitel RS990 GPS. Sprzęt nagrywa w jakości 4K, a także oferuje łączność GPS i szereg zaawansowanych technologii.

Co oferuje nowy wideorejestrator przód-tył Navitel RS990 GPS?

Navitel wprowadził na polski rynek nowy wideorejestrator przód-tył – jest to więc zestaw złożony z dwóch kamer, które nagrywają drogę zarówno przed, jak i za pojazdem.

Model RS990 GPS to zaawansowane akcesorium samochodowe, które może uratować użytkownika w wielu trudnych sytuacjach napotkanych na drodze – stłuczka, niefrasobliwy uczestnik ruchu drogowego, przejazd na późnym żółtym, etc. Dzięki wysokiej jakości obrazu 4K (3840 x 2160 pikseli), rejestrowanej dzięki sensorowi Sony Starvis 2, z nagrań powinniśmy bez większego problemu odczytać tablice rejestracyjne innych pojazdów, co może przydać się m.in. w przypadku kolizji.

Navitel RS990 GPS (źródło: Navitel)

Ponadto, Navitel RS990 GPS oferuje tryb Night Vision Pro, który ma rejestrować bardzo dobrej jakości nagrania nawet w trudnych, nocnych warunkach oświetleniowych. Szeroki kąt widzenia 160 stopni sprawi, że tworzone wideo obejmie nie tylko obiekty przed pojazdem, ale też pobocze lub sąsiednie pasy ruchu.

Kamerę przednią wyposażono w wyświetlacz IPS o przekątnej 3 cali, na którym można podglądać nagrania, odczytywać prędkość czy powiadomienia o radarach. Pod ekranem znalazł się natomiast zestaw przycisków funkcyjnych. Kamera tylna z kolei oferuje rozdzielczość Full HD (1920 x 1080 pikseli) oraz kąt widzenia 120 stopni.

Navitel RS990 GPS (źródło: Navitel)

Navitel RS990 GPS: technologie i łączność

Na uwagę w wideorejestratorze Navitel RS990 GPS zasługuje szereg wdrożonych do niego technologii. Jedną z nich jest system ADAS (Advanced Driver Assistance System), wspomagający kierowcę podczas jazdy.

Wśród jego funkcji należy wspomnieć o FCWS (Forward Collision Warning System), który wspiera w zachowaniu odpowiedniej odległości od poprzedzającego pojazdu. Z kolei LDWS (Lane Departure Warning System) ostrzega przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu, a czujnik martwego pola informuje o możliwej kolizji.

Wideorejestrator został także wyposażony we wbudowany moduł GPS, za pomocą którego możliwe jest rejestrowanie trasy oraz otrzymywanie powiadomień o fotoradarach. Z kolei dzięki Wi-Fi użytkownik może w szybki sposób przeglądać nagrania w aplikacji mobilnej.

Cena Navitel RS990 GPS w Polsce wynosi 799 złotych.

Jakieś alternatywy dla opisywanego modelu?

Na polskim rynku można znaleźć także propozycje innych marek w zbliżonej cenie. Jednym z przykładów jest wideorejestrator 70mai A800S z kamerą dodatkową na tył RC06. Przednia jednostka – podobnie jak nowy produkt Navitel – oferuje rozdzielczość 4K (3840 x 2160 pikseli), system ADAS, łączność Wi-Fi i moduł GPS. Dodatkowo urządzenie obsługuje tryb parkingowy, dzięki czujnikowi wykrywającemu wstrząsy (G-sensor). Zestaw ten kosztuje ok. 700 złotych.

Innym, nieco droższym przykładem, jest też wideorejestrator MIO MiVue 955WD. W tym przypadku także mamy do czynienia z rozdzielczością 4K, modułem GPS i łącznością Wi-Fi. Model ten oferuje sporo technologii ulepszających obraz – m.in. HDR do optymalizacji jasności i poprawy wyrazistości, funkcję Super MP4 wpływającą na płynniejszy obraz czy tryb parkingowy. MIO MiVue 955WD kosztuje około 900 złotych.