Masz Android Automotive w samochodzie? Zagrasz w sporo nowych gier

Niezależnie od tego, czy będziemy czekać na dzieci pod szkołą czy na naładowanie akumulatora w elektryku, Android Automotive zapewni rozrywkę. Google poinformowało o wprowadzeniu wielu nowych aplikacji i gier.

Dziesiątki nowych aplikacji i gier w Android Automotive

Na początku stycznia mogliśmy usłyszeć, że Android Automotive zyska sporo nowych apek. Teraz natomiast przyszedł czas na zrealizowanie tych planów. Już w tym tygodniu w pierwszych samochodach z Androidem powinny pojawić się nowe aplikacje, które zapewnią przede wszystkim rozrywkę.

Google zaznacza, że w celu skorzystania z aplikacji i gier trzeba będzie zaparkować samochód. Podejrzewam, że rozwiązanie będzie cieszyć się największym zainteresowaniem wśród właścicieli elektryków, którzy dostaną dodatkowe zajęcie podczas czekania na naładowanie akumulatora.

Powinniśmy spodziewać się aplikacji zapewniających dostęp do serwisów streamingowych i gier, które znamy już ze smartfonów i tabletów. To wszystko jest efektem zmian wprowadzonych przez Google, których celem jest ułatwienie deweloperom przenoszenia apek i gier na ekrany samochodów.

Android Automotive w Volvo. Według mnie to poliftowe XC60, zgadłem? (fot. Google)

Obecną listę aplikacji można sprawdzić pod tym linkiem. Oczywiście z czasem powinny pojawić się nowe pozycje. Wypada dodać, że początkowo zmiany zawitają do wybranych samochodów Volvo i Polestar. Ciekawe, czy ładowanie Volvo EX30 stanie się nieco ciekawszym zajęciem, a także czy czekanie na dzieci pod szkołą w odświeżonym Volvo XC60 czy Volvo XC90 będzie mniej nużące.

Problemy z bezprzewodowym Android Auto

Teraz przejdźmy do mniej wesołej wiadomości. Użytkownicy Android Auto, szczególnie osoby korzystające z wersji 13.4 i 13.5, skarżą się na problemy z bezprzewodowym połączeniem. Po prostu nie mogą w ten sposób korzystać z Android Auto na ekranie samochodu, mimo iż dopiero co nie było żadnych usterek. Co ciekawe, połączenie za pomocą kabla działa bez zarzutów.

Owszem Android Auto 13.7 jest już dostępny, ale należy zaznaczyć, że aktualizacje wdrażane są stopniowo. Przykładowo na moim Pixelu 9 dopiero niedawno otrzymałem wersję 13.5, aczkolwiek nie mam teraz możliwości sprawdzenia, czy opisywany błąd występuje też u mnie.

Jeśli nie możesz korzystać z połączenia bezprzewodowego po zainstalowaniu wersji 13.4 lub 13.5, jedną z proponowanych opcji naprawy jest zainstalowanie nowszej wersji Android Auto. Możesz to zrobić ręcznie poprzez pobranie pliku APK. Nie jest to jednak metoda, która zapewnia wysoką skuteczność, a dodatkowo ryzykujesz pojawieniem się innych usterek.

Co więcej lepiej zrobić? Poczekać na otrzymanie poprawek od Google, czyli na aktualizację w Google Play.