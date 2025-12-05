W Polsce zadebiutowała Tesla Model 3 Standard. Cena nie jest rewolucyjna, ale można nazwać ją dobrą i to mimo iż trzeba zaakceptować pewne kompromisy.

Tesla Model 3 Standard dostępna w Polsce

Wcześniej Tesla Model 3 Standard została pokazana światu. Wówczas poznaliśmy też Model Y Standard, który zdążył już trafić do Polski. Natomiast teraz dołącza do niego wspomniany Model 3 Standard. Zastępuje on dotychczas podstawowy wariant, który miał kilka przewag, jak chociażby lepsze wyposażenie, ale był też droższy.

Tesla Model 3 Standard oferuje 534 km zasięgu WLTP, przyspieszenie od 0 do 100 km/h w czasie 6,2 s i prędkość maksymalną 201 km/h. Pozostałe wersje mają większy zasięg, a także sprawniej przyspieszają, ale kosztują więcej. Jednak na tym różnice się nie kończą.

Omawiany wariant na najmniej głośników ze wszystkich – na pokładzie jest ich 7. Nie zabrakło jednak radia FM/DAB, łączności komórkowej, Wi-Fi, a także możliwości sparowania smartfona przez połączenie Bluetooth. Oczywiście nie mamy Android Auto i Apple CarPlay, ale te rozwiązania nie są wspierane przez żaden samochód Elona Muska.

fot. Tesla

Tesla Model 3 Standard to także inny wzór felg – Prismata, które mogą być tylko 18-calowe. W konfiguratorze nie jest dostępna możliwość wyboru 19-calowych felg, jak ma to miejsce w droższych wersjach. Ponadto z tyłu zniknął 8-calowy ekran, nie ma konfigurowalnego oświetlenia ambientowego, a nawiewy klimatyzacji są regulowane ręcznie.

Różnice obejmują też zastosowane materiały we wnętrzu – tekstylny dekor zamiast wykończenia z mikrozamszu i tkaniny oraz wegańska skóra z tekstylnymi wstawkami na fotelach zamiast perforowanej wegańskiej skóry. Ponadto podgrzewane są tylko przednie siedzenia, a także ich pochylenia nie można regulować elektrycznie. Boczne lusterka nie są automatycznie przyciemniane oraz klienci otrzymują tylko amortyzatory pasywne, a także kierownicę regulowaną ręcznie.

fot. Tesla

Ile kosztuje Tesla Model 3 Standard?

Najtańsza Tesla w Polsce została wyceniona na 174990 złotych. Taniej o 30 tys. złotych względem najtańszego wariantu Premium, czyli Long Range z napędem na tył. Z drugiej strony, względem pozostałych Trójek trzeba zaakceptować uboższe wyposażenie i gorsze osiągi.

Mimo wszystko cenę należy uznać za przyzwoitą, ale nie rewolucyjną. W końcu mamy do czynienia z samochodem segmentu D, który oferuje sporo przestrzeni we wnętrzu i przyzwoite przyspieszenie.

Najtańszy Passat z podstawowym wyposażeniem zaczyna się od 175 tys. złotych, a za BMW serii 3 bez jakichkolwiek dodatków trzeba wydać 195 tys. złotych. Oba wymienione auta mają mniej mocy i nie są równie dynamiczne, jak Model 3 Standard.