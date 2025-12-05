Odzyskanie konta na Facebooku i Instagramie będzie łatwiejsze

Firma Meta ogłosiła wdrożenie nowych funkcji na Facebooku i Instagramie. Ułatwią one m.in. odzyskiwanie dostępu do konta w tych serwisach społecznościowych.

Łatwiejsze odzyskiwanie konta na Facebooku i Instagramie

Meta informuje, że mechanizmy, wykorzystujące sztuczną inteligencję, a także silniejsze narzędzia zabezpieczające coraz lepiej zapobiegają przejmowaniu kont. Dzięki temu w ciągu ostatniego roku liczba włamań na konta na Facebooku i Instagramie spadła o ponad 30% w ujęciu globalnym.

Jak podaje Meta, systemy bezpieczeństwa analizują szeroki zakres sygnałów w czasie rzeczywistym, aby odróżnić prawdziwych użytkowników od atakujących. Ponadto blokują one „podejrzane logowania” i oznaczają konta, na które ktoś zdołał się już włamać, „zanim narobi szkody”.

Amerykanie są jednak świadomi, że ich mechanizmy zabezpieczające mogą się mylić, lecz równocześnie zapewniają, że dzieje się to coraz rzadziej dzięki postępom w dziedzinie sztucznej inteligencji, a ponadto proces odwoływania się od błędnej decyzji jest teraz szybszy iłatwiejszy, ponieważ wykorzystywana jest w nim AI.

Mimo to konta użytkowników Facebooka i Instagrama nadal są z powodzeniem przejmowane przez hakerów, dlatego uproszczono proces ich odzyskiwania. Meta podaje, że użytkownik zobaczy odpowiednie opcje odzyskiwania w odpowiednim momencie, a funkcja odzyskiwania konta ma „dostosowywać się do indywidualnej sytuacji”. Ponadto rozszerzono metody weryfikacji – będzie można użyć nagrania selfie, aby udowodnić, że jest się faktycznym właścicielem konta.

Amerykański gigant zapewnia również, że jego systemy mają teraz jeszcze trafniej rozpoznawać urządzenia, z których użytkownik zwykle korzysta, aby nie dochodziło do pomyłek i błędnego zablokowania dostępu. Jeśli zaś ktoś postronny będzie próbował się włamać na konto, jego posiadacz dostanie „ulepszony alert” SMS-em o podejrzanej aktywności.

Meta zachęca też do skorzystania z nowej, przeprojektowanej funkcji Kontrola bezpieczeństwa (dostępnej zarówno na Facebooku, jak i Instagramie) oraz włączenia uwierzytelnienia dwuskładnikowego, a także utworzenia klucza dostępu do logowania (co jest możliwe na Facebooku i Messengerze od czerwca 2025 roku).

Kontrola bezpieczeństwa w Centrum kont (źródło: Meta)

Użytkownicy Facebooka i Instagrama łatwiej uzyskają też pomoc

Meta wdraża również na Facebooku i Instagramie nowe centrum pomocy na smartfonach z Androidem i iOS, które gromadzi narzędzia i opcje wsparcia w jednym miejscu. Ułatwi to użytkownikom m.in. zgłaszanie problemu z kontem i znalezienie odpowiedzi na konkretne pytanie (pomoże w tym wyszukiwarka, korzystająca z Meta AI).

Równocześnie Meta testuje asystenta wsparcia, opartego na sztucznej inteligencji. Na tę chwilę testy przeprowadzane są na Facebooku na całym świecie, ale Amerykanie nie wykluczają wdrożenia pomocnika AI również w innych aplikacjach.