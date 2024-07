Samsung SmartThings zyska aktualizację. Czas na jeszcze bardziej inteligentny dom

Samsung aktualizuje swoją platformę inteligentnego domu SmartThings. Jedną z najważniejszych nowości jest wdrożenie wersji Matter 1.2, ale zmian jest dużo więcej. Czym może zaskoczyć nas technologiczny gigant?

Przypomnijmy sobie, czym jest Matter

Jeśli jesteśmy posiadaczami wielu różnych inteligentnych urządzeń życzylibyśmy sobie, aby ich obsługa została ułatwiona przez sterowanie nimi przy pomocy jednej aplikacji. To proste marzenie nie jest jednak takie łatwe, bo każdy producent ma własny system. Musimy więc instalować mnóstwo różnych platform, co dość mocno utrudnia nam m.in. tworzenie rutyn.

Inteligentny dom (źródło: Samsung)

Aby nieco ułatwić życie wielbicielom sprytnych rozwiązań domowych, największe marki połączyły siły i stworzyły Matter. Jest to standard inteligentnego domu, który dość wolno (ale skutecznie) wkracza na wiodące platformy typu Smart Home, takie jak Google Home, Amazon Alexa, Apple Home oraz Samsung SmartThings. Jego głównym zadaniem ma być nie tylko uproszenie obsługi smart urządzeń czy rutyn, ale przede wszystkim korzystanie z jednej, wiodącej, wybranej przez użytkownika aplikacji.

W październiku zeszłego roku światło dzienne ujrzała najnowsza wersja Matter o numerze 1.2. Producenci dołączyli do listy sporo nowych sprzętów, w tym lodówki, elementy HVAC, zmywarki, pralki, roboty sprzątające, oczyszczacze, wentylatory i różnorodne czujniki. Ta zaawansowana wersja właśnie została aktywowana dla programistów w aplikacji Samsung SmartThings i ma przynieść użytkownikom ogromne możliwości.

SmartThings z nową wersją standardu Matter

Platforma Samsung SmartThings otrzymała Matter w wersji 1.2 SDK (dla programistów). Pełne wsparcie dla tego systemu ma nadejść jeszcze tego lata, ale co ono przyniesie w praktyce?

Dotychczas posiadacze urządzeń pochodzących od różnych producentów mogli w apce SmartThings sterować swoimi sprzętami tylko na zasadzie włącz-wyłącz. Gdy jednak wsparcie zostanie udostępnione szerzej, użytkownicy zyskają więcej funkcji oraz będą mogli w sposób bezproblemowy zintegrować swoje urządzenia z dowolnie wybraną platformą inteligentnego domu.

Jeśli więc jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami inteligentnych robotów, zmywarek, pralek, lodówek czy innych smart sprzętów, obsługujących standard Matter, będziemy mogli nimi sterować w oparciu o jedną, wiodącą platformę. I niekoniecznie musi być to Samsung SmartThings.

Więcej zapowiedzi od marki Samsung

Technologiczny gigant zapowiada nowe funkcje, które mają dotrzeć na jego platformę inteligentnego domu. Wśród nich pojawiło się Shareable Routines, które umożliwia podzielenie się własną rutyną. W praktyce możesz przekazać ustalone automatyczne sekwencje zadań swojemu przyjacielowi czy rodzinie za pomocą kodu QR, aby ten mógł włączyć podobny cykl zdarzeń we własnym domu.

Samsung SmartThings (źródło: producent)

Nowości mają dotrzeć także do Hub Managera, który zyska nowy główny interfejs do zarządzania urządzeniami i całym Smart Homem. Użytkownicy będą mogli gromadzić kilka hubów, łączyć je oraz tworzyć ich kopie zapasowe. Takie rozwiązanie ma zabezpieczyć dom w przypadku awarii centralki i pomóc przy konfiguracji nowego sprzętu głównego.

Nowa funkcja dotarła też do Device Control w wersji dedykowanej dla posiadaczy urządzeń Galaxy. Użytkownicy zyskają dostęp do łatwiejszej nawigacji oraz bardziej rozbudowanych narzędzi monitorujących sprzęty. Aplikacja pozwoli na samodzielne opracowanie strony do sterowania naszym domem.

Samsung zaktualizował też funkcje związane z oszczędzaniem energii. SmartThings Energy ma otrzymać nowe opcje, które staną się formą zabawy i rozrywki. Użytkownicy ograniczający zużywanie prądu za pomocą trybu AI Energy Mode mogą otrzymywać punkty Samsung Rewards. Zdobycze te mogą później zostać wykorzystane podczas zakupów na stronie producenta.