Acer stworzył urządzenia marzeń dla zapalonych graczy

Konferencja [email protected] 2023 przyniosła mnóstwo nowości, w tym również nowe urządzenia dla graczy. Tajwański gigant przygotował wymarzone maszynki do grania dla zapalonych gamerów.

Acer Predator Triton 17 X (PTX17-71)

Według producenta jest to propozycja dla graczy i profesjonalistów, którzy szukają rozwiązania kompaktowego, a jednocześnie na tyle wydajnego, by było w stanie poradzić sobie z wymagającymi grami z segmentu AAA i zasobożernymi aplikacjami bez konieczności doładowywania baterii w ciągu dnia.

Predator Triton (17 X PTX17-71) / źródło: Acer

Laptop oferuje 17-calowy ekran w proporcjach 16:10 w dwóch wariantach, w tym w opcji z wyświetlaczem WQXGA mini-LED (AmLED) z częstotliwością odświeżania 250 Hz, jasnością szczytową ponad 1000 nitów (zgodnie ze standardem DisplayHDR) i współczynnikiem kontrastu 1000000:1. Ponadto zapewnia on pokrycie 100% gamy kolorów DCI-P3 oraz technologie NVIDIA Advanced Optimus i NVIDIA G-SYNC.

Predator Triton 17 X (PTX17-71) ma grubość zaledwie 2,5 cm, a mimo to znalazło się w nim miejsce na ultra wydajne podzespoły, w tym nawet procesor Intel Core i9-13900HX 13. generacji i kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4090 oraz (maksymalnie) 64 GB RAM DDR5 5600 Hz i dysk PCIe SSD z 4 TB pamięci w technologii RAID 0. Producent zadbał też o wydajny system odprowadzania ciepła z trzema wysokowydajnymi wentylatorami (Vortex Flow), dedykowanymi ciepłowodami dla procesorów i pastą termiczną na bazie ciekłego metalu.

Predator Triton (17 X PTX17-71) / źródło: Acer

Predator Triton 17 X (PTX17-71) ma również klawiaturę z podświetleniem RGB dla każdego klawisza, czytnik linii papilarnych, szklany touchpad i czytnik kart SD 7.0 z transferem do 985 MB/s oraz system DTS:X Ultra z sześcioma głośnikami, a także WiFi 6E i Thunderbolt 4 z możliwością obsługi dwóch ekranów 4K lub jednego 8K. Dodatkowo złącze to wspiera ładowanie o mocy 100 W.

Acer Predator Triton 17 X (PTX17-71) będzie dostępny w regionie EMEA od czerwca w cenie od 4499 euro (równowartość ~20700 złotych).

Acer Predator Helios Neo 16 (PHN16-71)

Predator Helios Neo 16 będzie oferowany w opcji z procesorem Intel Core HX 13. generacji i kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 4070 o wskaźniku MGP na poziomie 140 W, a także w konfiguracjach z maksymalnie 32 GB RAM RAM DDR5-4800 MHz i dyskiem SSD PCIe NVMe w standardzie RAID 0 o pojemności do 2 TB. Chłodzeniem tej maszyny zajmie się zaś autorski system Acera z metalowym wentylatorem AeroBlade i płynną pastą termiczną na bazie ciekłego metalu.

Predator Helios Neo 16 (PHN16-71) / źródło Acer

Acer Predator Helios Neo 16 (PHN16-71) będzie dostępny z różnymi ekranami, w tym opcji z wyświetlaczem IPS WQXGA 2560×1600 pikseli o częstotliwości odświeżania obrazu na poziomie 165 Hz i czasie reakcji 3 ms oraz WUXGA 1920×1200 pikseli 165 Hz z obsługują 100% kolorów z palety sRGB. Model ten trafi do sprzedaży w regionie EMEA w maju 2023 roku w cenie od 2199 euro (~10120 złotych).

Acer Predator Triton 14 (PT14-51)

Najnowszy Predator Triton 14 (PT14-51) wyposażony jest w 14-calowy ekran Mini LED o proporcjach 16:10 i maksymalnej rozdzielczości WQXGA 2560×1600 pikseli z częstotliwością odświeżania obrazu na poziomie 250 Hz, wsparciem dla 100% gamy kolorów DCI-P3 i certyfikatem DisplayHDR 600.

Predator Triton 14 (PT14-51) / źródło: Acer

Predator Triton 14 (PT14-51) zaoferuje też nawet procesor Intel Core i7-13700H, do 32 GB RAM 6000 MHz LPDDR5 i złącze M.2 SSD, a także czytnik kart microSD. Zastosowany w tym laptopie system chłodzenia obejmuje wentylatory 3D AeroBlade 5. generacji, technologię Vortex Flow optymalizującą przepływ powietrza wewnątrz urządzenia oraz pastę termiczną na bazie ciekłego metalu. Grubość tego sprzętu nie przekracza 20 mm.

Acer Predator Triton 14 (PT14-51) będzie dostępny w regionie EMEA od czerwca 2023 roku w cenie od 2399 euro (~11035 złotych).

Predator Helios 3D 15 SpatialLabs Edition

Nowa generacja laptopa została wyposażona w procesor Intel Core i9-13900HX 13. generacji i kartę NVIDIA GeForce RTXTM 4080 oraz maksymalnie 32 GB RAM DDR5-5600 MHz. Ponadto producent informuje, że otwory wentylacyjne z tyłu urządzenia wzbogacono o „subtelne” oświetlenie RGB wzdłuż tylnej krawędzi.

Predator Helios 3D 15 SpatialLabs Edition (źródło: Acer)

Jak podaje producent, Predator Helios 3D 15 korzysta z połączenia potencjału rozwiązania SpatialLabs, które śledzi ruch gałek ocznych, stereoskopowego wyświetlacza 3D i technologii renderowania scen w czasie rzeczywistym, dzięki czemu tła, obiekty i postacie ożywają na 15,6-calowym ekranie. Ponadto dostęp do najnowszej wersji aplikacji TrueGame pozwala graczom doświadczyć najwyższej jakości rozgrywki 3D bez konieczności korzystania ze specjalnych okularów. Mogą oni też wybrać tryby rozgrywki 3D – na przykład 3D+ lub 3D Ultra (obecnie dostępne w ponad 70 grach i ich liczba ma się zwiększać).

Predator Helios 3D 15 SpatialLabs Edition trafi do sprzedaży w regionie EMEA w czerwcu 2023 roku i będzie kosztował od 3999 euro (~18395 złotych).

Predator Orion X

W trakcie [email protected] producent z Tajwanu zaprezentował też – jak sam go określa – „kosmiczny” komputer stacjonarny Predator Orion X. Ma on na pokładzie procesor Intel i9-13900KS 13. generacji z 24 rdzeniami, 32 wątkami, współczynnikiem TDP na poziomie 150W i częstotliwością taktowania do 6 GHz oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4090 z 24 GB pamięci G6X i całym blokiem wodnym.

Obudowa Predator Orion X inspirowana jest kształtem kapsuły kosmicznej i składa się z trzech stref, z których każda zapewnia dostęp do innej grupy podzespołów: pierwsza do procesora, zasilacza i dysku SSD, druga do złącza VGA i dwóch 2,5-calowych gniazd SATA HD, natomiast w trzeciej zainstalowano mechanizm zwiększający przepływ powietrza oraz 240-milimetrowy układ chłodzenia cieczą, który znajduje się w pobliżu strefy pierwszej. Na górze umieszczono zaś obrotowe ramię, które pełni funkcję podstawki pod słuchawki.

Predator Orion X (POX-650) / źródło: Acer

Nowy Predator Orion X będzie dostępny w wersjach z (maksymalnie) 32 GB RAM DDR5-5600 i dwoma dyskami SSD M.2 2400 – każdy o pojemności do 1 TB, a do tego komputer zaoferuje podświetlaną kieszeń na dyski SSD NVMe M.2 (wymienialną w trybie „hot swap”). Sprzęt zapewni też obsługę łączności WiFi 6E oraz złącza USB-A 3.2 Gen 1 i USB-C 3.2 Gen 1 z przodu, a także dwa USB-C 3.2 Gen 2, trzy USB-A 3.2 Gen 2, dwa USB-A 2.0 i gniazdo RJ45 z tyłu.

Predator Orion X (POX-650) będzie dostępny w regionie EMEA od września 2023 roku w cenie od 2499 euro (~11500 złotych).

Monitory Nitro XZ452CU V i Predator X34 V

Monitor Nitro XZ452CU V ma wyświetlacz o przekątnej 44,5 cala i promieniu krzywizny 1500R, proporcje 32:9, rozdzielczość 5120×1440 pikseli i możliwość odświeżania obrazu z częstotliwością 165 Hz. Ponadto oferuje obsługę technologii AMD FreeSync Premium Pro, pokrycie 90% barw z gamy DCI-P3 i standard VESA DisplayHDR 400, a także port USB-C typu 3w1 (przesyłanie obrazu z innych urządzeń, przesyłanie danych i ładowanie innych sprzętów).

Nitro XZ452CU V (źródło: Acer)

Predator X34 V zaoferuje natomiast 34-calowy ekran OLED o proporcjach 21:9, rozdzielczości UWQHD 3440×1440 pikseli i promieniu krzywizny 1800R z VESA DisplayHDR TrueBlack 400 i pokryciem 99% barw gamy DCI-P3. Ponadto zapewnia on częstotliwość odświeżania obrazu do 175 Hz i czas reakcji 0,1 ms (GTG), a także technologie AMD FreeSync Premium i VRR.

Predator X34 V (źródło: Acer)

Monitory Nitro XZ452CU V i Predator X34 V będą dostępne w regionie EMEA w czwartym kwartale 2023 roku. Cena tego pierwszego ma się zaczynać od 1099 euro (~5055 złotych), natomiast drugiego od 1299 euro (~6000 złotych).

Ceny w złotówkach to ceny po bezpośrednim przeliczeniu po kursie z dnia 20 kwietnia 2023 roku i powinny być traktowane wyłącznie jako orientacyjne.