GeForce Now Priority o 40% taniej na 6 miesięcy

Dość niespodziewanie Nvidia przygotowała dedykowaną promocję na GeForce Now. Abonament Priority można nabyć w niższej cenie na okres aż 6 miesięcy. Co daje ten abonament i czy warto go mieć?

Duża promocja na GeForce Now Priority

Granie w chmurze z roku na rok staje się coraz popularniejsze, wygodniejsze i przyjemniejsze. To usługa, która jest rozwijana przez wiele firm, chociaż niewątpliwie największą wiarę w niej pokłada Nvidia. Ta ma swój autorski program GeForce Now, pozwalający graczom na granie w chmurze na wielu różnych urządzeniach „na komputerach” wyposażonych w RTX z serii 20X0 i RTX 3080.

Screen promocyjnej oferty GeForce Now Priority (źródło: Nvidia)

Jedyny warunek, którego nie da się przeskoczyć, żeby przyjemnie grać na GeFore Now, to posiadanie szybkiego internetu. Mając światłowód nie powinno to jednak być problemem. Nvidia chce zachęcić kolejnych graczy do wypróbowania płatnego abonamentu, dlatego teraz kupując GeForce Now Priority w opcji na 6 miesięcy, zamiast 249 złotych (łącznie), do zapłacenia jest 149,40 złotych, czyli abonament można nabyć o 40% taniej.

Co daje GeForce Now Priority?

Nvidia deklaruje, że grając w chmurze za pomocą GeForce Now Priority gracz może korzystać z komputera klasy premium, funkcji RTX ON, mieć priorytetowy dostęp do serwerów, sesje o długości maksymalnie 6 godzin (ciągiem), rozdzielczość do 1080p, a także do 60 FPS. To, jaką będziesz miał rozdzielczość oraz liczbę klatek na sekundę, zależy od Twojego internetu.

W GeForce Now możesz grać w setki różnych gier, które wcześniej oczywiście należy nabyć na partnerskich platformach (np. Steamie). Oczywiście nie wszystkie tytuły są dostępne, ale ich baza jest dość spora, a do tego jeszcze często dochodzą nowe gry, w tym także produkcje AAA, takie jak np. Cyberpunk 2077, Lost Ark czy też Marvel’s Midnight Suns.

Warto podkreślić, że na GeForce Now można grać zarówno w tytuły singeplayer, jak i multiplayer. Platforma mocno współpracuje z czołowymi wydawcami, ponieważ znajdziemy tam także Assasin’s Creedy bądź Wiedźmin 3 lub Apex Legends. Jeżeli nie masz sprzętu do grania, to może się okazać, że abonament GeForce Now będzie dla Ciebie świetnym wyjściem.