Ten tablet dla dziecka nie zna kompromisów

Na polskim rynku zadebiutował nowy tablet dla dzieci, który nie zna kompromisów. Sprzęt przybrał przyjazną dla młodych użytkowników formę, ale przede wszystkim ma zadbać o ich bezpieczeństwo w sieci.

Oto tablet dla dziecka, który nie boi się małych rąk

Oscal Pad 60 Kids to tablet dla dzieci, który ma sprawdzić się zarówno jako narzędzie wspierające kreatywność oraz edukację, jak i sprzęt do oglądania bajek czy kontaktowania się z rodziną. Model ten został przede wszystkim opracowany w taki sposób, aby dopasować się do niewielkich rąk. Urządzenie wykończono w przyjazny dla dziecięcych oczu sposób i produkowane jest w dwóch wersjach kolorystycznych – niebieskiej i różowej.

Tablet Oscal Pad 60 Kids wyposażono w wytrzymałe, silikonowe etui, chroniące sprzęt przed upadkami, uderzeniami czy zarysowaniami. Ponadto do dyspozycji dzieci jest też zintegrowana podstawka, ułatwiająca oglądanie czy uczestnictwo w lekcjach online.

Tablet dla dziecka Oscal Pad 60 Kids (źródło: Oscal | MB Mobile)

Oscal Pad 60 Kids – specyfikacja, cena i dostępność

Jeśli chodzi o podstawową specyfikację, urządzenie zostało wyposażone w pojemnościowy 10,1-calowy ekran IPS (1280 x 800 pikseli) oraz procesor AllWinner A523 wspierany przez 4 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Ponadto tablet oferuje akumulator o pojemności 5100 mAh z ładowaniem 10 W, a także łączność Wi-Fi 6, moduł Bluetooth i wbudowane głośniki stereo.

Funkcjonalność Oscal Pad 60 Kids oparto na systemie Android 15 z możliwością włączenia usługi Google Kids Space. Jest to specjalne środowisko dedykowane najmłodszym użytkownikom, które zawiera pakiet aplikacji, gier, a także książek i materiałów edukacyjnych dobranych do wieku i zainteresowań danego dziecka.

Z kolei dzięki zestawowi zabezpieczeń rodzice nie muszą martwić się o bezpieczeństwo swoich pociech. Do dyspozycji opiekunów dostępne są rozbudowane funkcje kontroli rodzicielskiej, a należy do nich m.in. możliwość:

ustalania limitu czasu korzystania z urządzenia,

określania godzin, w których dziecko może używać tabletu,

zarządzania dostępem do aplikacji,

kontrolowania pobieranych treści,

monitorowania aktywności dziecka,

tworzenia indywidualnych profili dla różnych użytkowników sprzętu.

Tablet dla dziecka Oscal Pad 60 Kids (źródło: Oscal | MB Mobile)

Tablet dla dzieci Oscal Pad 60 Kids zadebiutował już na polskim rynku. Jego cenę ustalono na 549 złotych.

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