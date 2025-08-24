Pierwszy telefon dla dziecka. Jaki wybrać?

W życiu dziecka nadchodzi w końcu taki moment, że dostaje swój pierwszy telefon. Czasem jest to pierwszy dzień w szkole, innym razem przynosi go Mikołaj, a jeszcze kiedy indziej to prezent na któreś z kolei urodziny. Jaki model warto wybrać na tego typu wprowadzenie młodej osoby w świat technologii?

Smartfon dla dziecka. Czy to na pewno dobry pomysł?

Choć to ranking telefonów dla dzieci, chciałbym zacząć od tego, że z pierwszym smartfonem nie warto się spieszyć. Istnieją badania naukowe, potwierdzające, że tego typu urządzenia mogą nieść ze sobą olbrzymie zagrożenie dla najmłodszych użytkowników. Szczególnie gdy służą do aktywnego korzystania z mediów społecznościowych, przyczyniają się do rozwoju rozmaitych zaburzeń psychicznych, wzmagają stany depresyjne, obniżają zdolność koncentracji, blokują zdobywanie umiejętności poznawczych i przebodźcowują w już i tak pełnym mocnych bodźców świecie.

Smartfony z dostępem do internetu mogą wywoływać i wzmagać problemy z emocjami, utrudniać rozwój umiejętności społecznych, a także prowadzić do występowania zaburzeń snu, odżywiania, wzroku i postawy.

Oczywiście faktem jest też, że to nie samo urządzenie jest problemem, lecz jego nadużywanie. Rodzic lub opiekun powinien czuwać nad tym, ile czasu dziecko spędza przed ekranem i w jaki sposób korzysta ze swojego urządzenia (można w tym celu skorzystać z narzędzi kontroli rodzicielskiej, np. Google Family Link). Niebagatelne znaczenie ma dawanie dobrego przykładu, ale nieprzeceniona jest też rozmowa na ten temat.

Rzetelność każe mi też wspomnieć o zaletach telefonów. Chociażby takich, że dzięki nim rodzice i opiekunowie mogą pozostawać w stałym kontakcie z dziećmi, dzieci z kolei uczą się funkcjonować we współczesnym świecie, opierającym się na technologii w olbrzymim zakresie.

Kiedy dziecko powinno dostać pierwszy telefon? Jaki wiek jest właściwy?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o właściwy wiek na pierwszy telefon. Każde dziecko jest inne i decyzja o tym, kiedy dać mu pierwszy smartfon, powinna być podejmowana indywidualnie.

Ogólnie jednak przyjęło się, że lepiej jest nie dawać dziecku smartfona wcześniej, niż gdy idzie do szkoły podstawowej. Za optymalny wiek uznaje się zaś 10-12, a nawet 13 lat. Ponownie jednak podkreślę, że wiele zależy od konkretnej sytuacji.

fot. Andrea Piacquadio/Pexels

Jaki powinien być pierwszy smartfon dla dziecka?

Pierwszy telefon dla dziecka nie musi być wypasionym sprzętem. Mija się to z celem. Oczywiście nie oznacza to, że należy kupić byle co – zacinający się sprzęt potrafi być wszak niezwykle irytujący, a nie o to chodzi.

Radziłbym wybrać stosunkowo tani smartfon do 1000 złotych, a nawet taki w okolicach 500 złotych. Trzy cechy, na których bym się skupił, to w miarę dobry procesor, zapewniający płynne działanie, stosunkowo długi czas pracy oraz wytrzymała konstrukcja – gotowa na rozmaite dziecięce przygody.

Wiele zależy też od tego, w jakim wieku jest dziecko, które ma otrzymać swój pierwszy telefon. Starsze, np. 12- lub 13-letnie, z większym prawdopodobieństwem doceni dobry wyświetlacz, niezły aparat czy dobrze grające głośniki.

Tworząc to zestawienie starałem się zmieścić w nim modele dostosowane do różnych potrzeb. Oto efekt…

Pierwszy telefon dla dziecka – ranking 2025:

Bemi Tok – telefon dla dziecka bez internetu

– telefon dla dziecka bez internetu Motorola Moto G05 – tani smartfon dla dziecka

– tani smartfon dla dziecka Samsung Galaxy A16 – smartfon dla dziecka do 500 złotych

– smartfon dla dziecka do 500 złotych Oukitel G2 – wytrzymały smartfon z małym ekranem

– wytrzymały smartfon z małym ekranem Redmi 15 – niedrogi smartfon z dużą baterią

– niedrogi smartfon z dużą baterią TCL 60 SE Nxtpaper – smartfon z matowym ekranem

– smartfon z matowym ekranem Poco X7 Pro 5G – gamingowy smartfon dla dziecka

Tak jak już wspominałem, najlepiej wręczyć dziecku pierwszy telefon, gdy jest już nieco większe. Jeśli jednak chcesz, by Twoje dziecko od najmłodszych lat obcowało z tego typu urządzeniami to myślę, że dobrą opcją może być coś takiego jak…

Bemi Tok – telefon dla dziecka bez internetu

Bemi Tok nie jest pełnoprawnym smartfonem, choć na pierwszy rzut oka może go przypominać. W rzeczywistości jest to jednak klasyczny telefon tyle tylko że z dotykowym wyświetlaczem (o przekątnej 2,8 cala) i bez fizycznych przycisków, pomijając jeden główny, tuż pod ekranem.

Urządzenie obsługuje karty Nano SIM i pozwala na prowadzenie rozmów telefonicznych, a jego książka mieści 50 numerów. Co poza tym? Ano dziecko może zrobić użytek z rozmaitych aplikacji, takich jak kalkulator, kalendarz, krokomierz, stoper, dyktafon czy budzik. Są też różnorakie gry i programy edukacyjne.

fot. Bemi

Informacja, która wydaje się kluczowa w kontekście tego urządzenia, jest taka, że jest to telefon bez internetu. Nie ma możliwości połączenia się z siecią, co eliminuje praktycznie wszystkie zagrożenia i mocno redukuje potencjał uzależnieniowy.

Są za to aparaty z przodu i z tyłu, ale o jakości robionych przez nie zdjęć lepiej nie gadać. Z kolei akumulator o pojemności 750 mAh zapewnia kilka dni pacy na jednym ładowaniu, co jest akurat atutem.

Najważniejsze cechy telefonu Bemi Tok:

wyświetlacz: 2,8 cala, LCD, 320×240 pikseli,

procesor: MediaTek MTK6261D,

pamięć: 32 MB RAM, 8 GB na pliki,

aparaty: 0,3 Mpix z tyłu / 0,3 Mpix z przodu,

akumulator: 750 mAh,

wymiary i waga: 93,1×56,7×9,7 mm, ~55 gramów,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Bemi Tok ok. 200 zł Allegro Media Expert Morele Zawiera linki afiliacyjne.

Tymczasem w rankingu przechodzimy do pełnoprawnych smartfonów. Pierwszym z nich niech będzie…

Motorola Moto G05 – tani smartfon dla dziecka

Świetnym wyborem na pierwszy smartfon dla dziecka w 2025 roku jest Motorola Moto G05. Dlaczego? Bo pomimo tego że kosztuje niewiele, oferuje naprawdę sporo. Zaskakująco wręcz jak na urządzenie za niespełna trzy stówki. A tyle, to w – w mojej opinii – sensowna kwota, jeśli chodzi o sprzęt dla młodego użytkownika.

Procesor MediaTek Helio G81 w połączeniu z 4 GB RAM jest w stanie zaoferować całkiem płynne działanie podstawowych aplikacji. Nie ma co liczyć na komfortową rozgrywkę, ale przeglądanie internetu, oglądanie filmików na YouTube czy nauka odbywa się bez zarzutu.

Motorola Moto G05 (fot. Motorola)

Mamy też przyzwoity aparat o rozdzielczości 50 Mpix i akumulator o pojemności 5200 mAh, który spokojnie wystarcza na cały dzień działania (a nawet dwa). Do tego dochodzi ekran LCD o rozdzielczości HD+, pokryty szkłem Gorilla Glass 3 dla dodatkowej ochrony przed zarysowaniami. A u dzieci to szczególnie istotna kwestia.

Najważniejsze cechy smartfona Motorola Moto G05:

wyświetlacz: 6,67 cala, LCD, 1612×720 pikseli, 90 Hz,

procesor: MediaTek Helio G81 (12 nm, do 2,0 GHz),

pamięć: 4 GB RAM, 128 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix z tyłu / 8 Mpix z przodu,

łączność: Wi-Fi, 4G (LTE), Bluetooth,

akumulator / ładowanie: 5200 mAh, ładowanie maks. 18 W,

system operacyjny: Android 15,

odporność: IP54,

wymiary i waga: 165,7×76×8,2 mm, ~190 gramów,

cena i dostępność:

Samsung Galaxy A16 – smartfon dla dziecka do 500 złotych

Jeśli chcesz sprawić dziecku niezawodny smartfon na lata, to koniecznie weź pod uwagę wybór modelu Samsung Galaxy A16. Po raz kolejny nie ma mowy o demonie prędkości, ale jednak producent z Korei Południowej nie schodzi poniżej pewnego poziomu.

Nie bez znaczenia jest fakt, że producent zobowiązał się do wypuszczenia sześciu dużych aktualizacji systemu operacyjnego. Oznacza to, że z telefonu będzie można w pełni bezpiecznie i bez problemów korzystać nawet w 2030 roku. O ile tylko pozostałe komponenty nie odmówią posłuszeństwa wcześniej.

Samsung Galaxy A16 (fot. Samsung)

A skoro o nich mowa, Galaxy A16 ma na pokładzie świetny procesor MediaTek Helio G99, z którym współpracują (niestety tylko) 4 GB RAM. Do podstawowych zastosowań powinno jednak wystarczyć – najwyżej na to lub tamto będzie trzeba trochę dłużej zaczekać. Akumulator o pojemności 5000 mAh to zaś standard i oznacza ładowanie co 1-2 dni.

Bardzo dobry wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości Full HD+ to kolejny atut – sprawia, że oglądanie filmików to czysta przyjemność. Podobnie, plusem jest zestaw foto tworzony przez trzy aparaty: główny 50 Mpix, ultraszerokokątny 5 Mpix i makro 2 Mpix. Idealna opcja dla młodych fotografów.

Najważniejsze cechy smartfona Samsung Galaxy A16:

wyświetlacz: 6,7 cala, AMOLED, 2340×1080 pikseli, 90 Hz,

procesor: MediaTek Helio G99 (6 nm, do 2,2 GHz),

pamięć: 4 GB RAM, 128 GB na pliki,

aparaty: 50+5+2 Mpix z tyłu / 13 Mpix z przodu,

łączność: Wi-Fi, 4G (LTE), Bluetooth, NFC,

akumulator / ładowanie: 5000 mAh, ładowanie maks. 25 W,

system operacyjny: Android 14 (+ aktualizacje),

odporność: IP54,

wymiary i waga: 164,4×77,9×7,9 mm, ~200 gramów,

cena i dostępność:

Oukitel G2 – wytrzymały smartfon z małym ekranem

Moją kolejną propozycją jest Oukitel G2, którym warto się zainteresować przede wszystkim ze względu na dwie wyróżniające go cechy. Po pierwsze – ma wyjątkowo mały ekran jak na smartfon w 2025 roku – jego przekątna wynosi 5,99 cala.

Po drugie – urządzenie cechuje się wzmocnioną konstrukcją. Ekran pokryto szkłem Gorilla Glass 5, odpornym na zarysowania i pęknięcia, a całość jest wodoszczelna (w najwyższej klasie IP69K) i wytrzymuje upadki z wysokości do 1,5 metra.

Oukitel G2 (fot. Oukitel)

Kolejnym plusem tego modelu jest jego akumulator o pojemności 6300 mAh – nawet przy intensywnym użytkowaniu trudno go rozładować w mniej niż 2 dni.

To, czego warto być świadomym, to że nie jest to szczególnie wydajny sprzęt. Procesor Unisoc T606 w parze z 4 GB pamięci operacyjnej radzi sobie z obsługą podstawowych zadań, ale w grach i bardziej wymagających aplikacjach mogą pojawiać się kłopoty. Jeśli dziecko, dla którego szukasz telefonu, uwielbia mobilne gierki, to lepiej postaw na coś innego.

Najważniejsze cechy smartfona Oukitel G2:

wyświetlacz: 5,99 cala, LCD, 1152×576 pikseli, 60 Hz,

procesor: Unisoc T606 (12 nm, do 1,6 GHz),

pamięć: 4 GB RAM, 64 GB na pliki,

aparaty: 13 Mpix z tyłu / 5 Mpix z przodu,

łączność: Wi-Fi, 4G (LTE), Bluetooth,

akumulator / ładowanie: 6300 mAh, ładowanie maks. 10 W,

system operacyjny: Android 14,

odporność: IP68 / IP69K,

wymiary i waga: 166×81,1×15 mm, ~300 gramów,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Oukitel G2 ok. 550 zł Komputronik RTV Euro AGD x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

Redmi 15 – niedrogi smartfon z dużą baterią

Za dobry, a przy tym całkiem uniwersalny smartfon dla dziecka można uznać też Redmi 15. Został wyposażony w 6,9-calowy ekran Full HD+ o częstotliwości odświeżania 144 Hz, a dzięki procesorowi Qualcomm Snapdragon 685 sparowanemu z 8 GB RAM zapewnia płynne działanie na co dzień.

Jednym z największych atutów tego modelu jest nieprzeciętnie duży akumulator – o pojemności 7000 mAh. Dwa, a nawet trzy dni działania między ładowaniami, są jak najbardziej możliwe do osiągnięcia. Do tego można liczyć na szybkie ładowanie z mocą 33 W.

Redmi 15 (fot. Xiaomi)

Zestaw aparatów – 50 Mpix z tyłu i 8 Mpix z przodu – może wydawać się skromny, ale to wcale nie znaczy, że w praktyce nie poradzi sobie niczego sobie. Dopełnieniem całości jest natomiast system Android 15 z funkcjonalną nakładką HyperOS 2.0. To naprawdę fajny, a przy tym fajnie wyceniony sprzęt.

Najważniejsze cechy smartfona Redmi 15:

wyświetlacz: 6,9 cala, LCD, 2340×1080 pikseli, 144 Hz,

procesor: Qualcomm Snapdragon 685 (6 nm, do 2,8 GHz),

pamięć: 8 GB RAM, 256 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix z tyłu / 8 Mpix z przodu,

łączność: Wi-Fi, 4G (LTE), Bluetooth, NFC,

akumulator / ładowanie: 7000 mAh, ładowanie maks. 33 W,

system operacyjny: Android 15,

odporność: IP64,

wymiary i waga: 171,1×82,1×8,6 mm, ~225 gramów,

cena i dostępność:

TCL 60 SE Nxtpaper 5G – smartfon z matowym ekranem

Czas na kolejną po Oukitelu ciekawostkę w tym zestawieniu. TCL 60 SE Nxtpaper 5G ma jedną cechą, za sprawą której stanowi bardzo sensowny wybór dla młodych użytkowników. Jego sekretem jest wyświetlacz Nxtpaper, który eliminuje odbicia światła i redukuje emisję światła niebieskiego. Symulując papier, jest przyjazny dla oczu i chroni wzrok.

Przy tym wszystkim może też pochwalić się niezłą wydajnością, zapewnianą przez procesor MediaTek Dimensity 6300, któremu towarzystwa dotrzymuje 8 GB RAM. Na pokładzie nalazł się również przyzwoity akumulator o pojemności 5200 mAh.

TCL 60 SE Nxtpaper 5G (fot. TCL)

Producent wyposażył swój sprzęt także w aparat 50 Mpix oraz ultraszerokokątny moduł 5 Mpix. Kamerka 8 Mpix z przodu zaś pozwala robić niezłe selfie. Jak więc widzisz, to całkiem nieźle skrojone cacko i – w mojej ocenie – naprawdę dobry smartfon dla dziecka do 1000 złotych.

Choć może nie jest to kluczowa kwestia w przypadku smartfona dla dzieci, to jednak chciałbym podkreślić, że jest to pierwszy w tym zestawieniu model oferujący łączność 5G (a nie tylko 4G / LTE).

Najważniejsze cechy smartfona TCL 60 SE Nxtpaper:

wyświetlacz: 6,67 cala, LCD, 1600×720 pikseli, 120 Hz,

procesor: MediaTek Dimensity 6300 (6 nm, do 2,4 GHz),

pamięć: 8 GB RAM, 256 GB na pliki,

aparaty: 50+5 Mpix z tyłu / 8 Mpix z przodu,

łączność: Wi-Fi, 5G, Bluetooth, NFC,

akumulator / ładowanie: 5200 mAh, ładowanie maks. 18 W,

system operacyjny: Android 15,

odporność: IP54,

wymiary i waga: 165,6×76,2×8,2 mm, ~190 gramów,

cena i dostępność:

Poco X7 Pro 5G – gamingowy smartfon dla dziecka

Na koniec zostawiłem Poco X7 Pro 5G – jedyny w tym rankingu model kosztujący ponad 1000 złotych, no ale jeśli interesuje Cię dobry smartfon dla dziecka do gier, to – niestety – trzeba trochę dołożyć.

Poco X7 Pro jest w stanie zaoferować bardzo wysoką wydajność. To efekt zastosowania procesora MediaTek Dimensity 8400 Ultra i 8 GB RAM. Poza płynnym działaniem można też liczyć na rewelacyjny obraz – za to z kolei odpowiada 6,67-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 1,5K, obsługujący w dodatku adaptacyjny HDR.

Poco X7 Pro (fot. Xiaomi)

Nic złego nie powiem też o jego aparatach (a w szczególności o głównym sensorze 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu). Przysłowiową wisienką na torcie jest zaś akumulator o pojemności 6000 mAh z funkcją szybkiego ładowania o mocy 90 W. Można więc grać… i grać… aż rodzic powie spać!

Najważniejsze cechy smartfona Poco X7 Pro 5G:

wyświetlacz: 6,67 cala, AMOLED, 2712×1220 pikseli, 120 Hz,

procesor: MediaTek Dimensity 8400 Ultra (4 nm, do 3,25 GHz),

pamięć: 8 GB RAM, 256 GB na pliki,

aparaty: 50+8 Mpix z tyłu / 20 Mpix z przodu,

łączność: Wi-Fi, 5G, Bluetooth, NFC,

akumulator / ładowanie: 6000 mAh, ładowanie maks. 90 W,

system operacyjny: Android 15,

odporność: IP68,

wymiary i waga: 160,8×75,2×8,3 mm, ~195 gramów,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Poco X7 Pro ok. 1200 zł Allegro Zawiera linki afiliacyjne.

W tym miejscu ranking dobiega końca. Oczywiście jest wiele innych smartfonów, które mogą dobrze sprawdzić się w rękach dziecka, ale jak zawsze starałem się ograniczać wybór, żeby maksymalnie ułatwić decyzję. W razie czego zachęcam do zostawienia komentarza i wspólnego poszukania modelu, który sprosta Twoim (i nie tylko Twoim) wymaganiom.