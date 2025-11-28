Ten smartfon może być cudny. Zapowiada to obiecująca współpraca

Nawiązana przez jednego z producentów współpraca może przełożyć się na wyjątkowo atrakcyjny smartfon. Chińczycy mają połączyć siły ze słynnym włoskim studiem projektowym.

Infinix łączy siły ze studiem projektowym Pininfarina

Miłośnikom motoryzacji, zwłaszcza tej o pięknych liniach, nie trzeba przedstawiać Włochów z Pininfarina. To im zawdzięczamy jedne z najzgrabniejszych samochodów w historii, które od lat wzbudzają pożądanie na całym świecie. Wśród nich wypada wymienić Ferrari 250 GT Coupé, Alfę Romeo Spider, Lancię Rally 037 czy najcudowniejszy pojazd w historii, czyli Ferrari Testarossa.

Trzeba też przyznać, że Włosi mają wrodzoną umiejętność projektowania pięknych rzeczy i nie dotyczy to wyłącznie samochodów. W związku z tym prawdopodobna współpraca z marką Infinix zapowiada się obiecująco. Owszem, może się to udać, ale biuro projektowe musi mieć zapewnioną odpowiednią ilość swobody.

Niestety, na obecnym etapie nie wiemy zbyt wiele na temat współpracy. Firma Infinix nie opublikowała żadnych szczegółów, co powoduje przede wszystkim pojawienie się pytań i różnego typu spekulacji. Opieramy się więc głównie na zapowiedzi Chińczyków, w której nigdzie wyraźnie nie pada nazwa Pininfarina, ale jest niemal pewne, że chodzi właśnie o to biuro projektowe. Do tego dochodzą rewelacje od źródła, które ma być blisko planów firmy.

źródło: Infinix

Możliwe, że powstanie nowy flagowy smartfon

Na więcej informacji musimy poczekać do grudnia. Tymczasem pojawiają się głosy, że efektem chińsko-włoskiej współpracy ma być flagowy smartfon. Możliwe, że będzie zawierał nie tylko elementy obudowy stworzone przez słynne biuro projektowe, ale umiejętności Włochów zostaną również wykorzystane w przypadku wizualnej strony oprogramowania.

Elementy interfejsu, a nawet wybrane animacje, mogą nawiązywać do motoryzacji. Takie podejście powinno podkreślić historię włoskiej firmy, aczkolwiek niekoniecznie zobaczymy odniesienia do konkretnych dzieł, stworzonych przez biuro Pininfarina.

Oczywiście taka współpraca nie będzie czymś zupełnie nowym w branży. Wcześniej już zadebiutował smartfon, który był owocem współpracy marki Infinix i BMW Group Designworks. Z kolei marka Realme nawiązała trzyletnie partnerstwo strategiczne z zespołem Aston Martin Formula One Team.

Warto jeszcze zauważyć, że dotychczas większość współprac pomiędzy producentami smartfonów a firmami motoryzacyjnymi oznaczała produkty, które były skierowane raczej do fanów konkretnej marki samochodów. Natomiast nowy smartfon Infinix może być przede wszystkim wizualnie atrakcyjnym sprzętem, który będzie celował do szerszego grona odbiorców, nawet jeśli będzie zawierał jakieś odniesienia do motoryzacji.