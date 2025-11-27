Flagowiec w cenie średniaka. Bogate wnętrze może się podobać

Iqoo 15 to najnowszy flagowiec marki, której właścicielem jest chińskie Vivo. Został stworzony z myślą o wymagających graczach i fanach maksymalnej wydajności. Łączy topowy procesor, ogromny akumulator i jeden z najjaśniejszych ekranów na rynku. Cena może się podobać, ale niełatwo go zdobyć.

Czym wyróżnia się najnowszy flagowiec Iqoo 15?

Sercem urządzenia jest układ Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, produkowany z użyciem 3-nm litografii, wspierany przez pamięć RAM LPDDR5X (do 16 GB) i szybką pamięć UFS 4.1 (do 512 GB). W praktyce oznacza to bardzo szybkie wczytywanie gier i aplikacji oraz zapas mocy na kolejne generacje Androida. Dodatkowy układ Supercomputing Chip Q3 odpowiada za interpolację klatek nawet do 144 fps, poprawę jakości obrazu i sprzętowy ray tracing.

Wyświetlacz to jeden z głównych atutów Iqoo 15. Smartfon korzysta z panelu Samsung 2K M14 LEAD OLED o przekątnej 6,85 cala i rozdzielczości 3168×1440 pikseli. Odświeżanie sięga 144 Hz, a ekran obsługuje ponad miliard kolorów i paletę P3. Producent deklaruje jasność globalną na poziomie 2600 nitów i szczytową 6000 nitów, co powinno zapewnić bardzo dobrą widoczność w słońcu. Technologia LEAD OLED oraz rozbudowany system ochrony wzroku z certyfikatami TÜV mają ograniczać zmęczenie oczu podczas dłuższego grania.

Iqoo 15 w kolorach Legend i Alpha (źródło: Iqoo)

Smartfon wyposażono również w akumulator o pojemności 7000 mAh, korzystający z czwartej generacji technologii silicon anode oraz ogniw półstałych nowej generacji. Dzięki temu w obudowie mieści się więcej energii, a urządzenie lepiej znosi skrajne temperatury.

Iqoo 15 obsługuje ładowanie przewodowe o mocy 100 W i bezprzewodowe o mocy 40 W, a także standardy PD i PPS oraz tryb bypass charging, który podczas grania zasila podzespoły bezpośrednio z ładowarki. Producent mówi o ponad 10 godzinach nieprzerwanego grania lub ponad 30 godzinach oglądania wideo na jednym ładowaniu.

Z tyłu zaimplementowano zestaw składający się z trzech aparatów. Główna jednostka wykorzystuje dużą matrycę Sony IMX921 o rozdzielczości 50 Mpix i optyczną stabilizację obrazu, co powinno dać dobre efekty także po zmroku. Drugi obiektyw to ultraszerokokątny aparat o rozdzielczości 50 Mpix. Towarzyszy im trzeci aparat – peryskopowy teleobiektyw z sensorem Sony IMX882 o rozdzielczości 50 Mpix, który pozwala na trzykrotne powiększenie optyczne oraz nawet stukrotny zoom cyfrowy. Z przodu natomiast znajduje się aparat o rozdzielczości 32 Mpix, przeznaczony do selfie i wideorozmów.

Obudowa spełnia normy IP68 i IP69, więc jest odporna zarówno na pył i zanurzenie w wodzie, jak i na silne strumienie gorącej wody. Smartfon jest dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych: białym oraz czarnym. Całość uzupełnia personalizowany, podświetlany pierścień Monster Halo wokół wyspy aparatów, który reaguje na powiadomienia i wydarzenia w grach.

Całość działa pod kontrolą Androida 16 z nakładką OrginOS 6. Producent obiecuje pięć dużych aktualizacji systemu i siedem lat poprawek bezpieczeństwa.

Cena i dostępność Iqoo 15

Iqoo 15 zadebiutował w Indiach, gdzie został wyceniony na 72999 rupii za wariant 12/256 GB, co po bezpośrednim przeliczeniu daje kwotę około 2990 złotych. Wersja 16/512 GB kosztuje natomiast 79999 rupii, tj. ~3270 złotych.

Niestety, marka Iqoo nie jest oficjalnie dostępna w Polsce, więc aby kupić Iqoo 15 ze Snapdragonem 8 Elite Gen 5, trzeba sięgnąć po ofertę zewnętrznych dystrybutorów. Można też szukać alternatyw dostępnych w naszym kraju, takich jak Poco F8 Ultra, który zadebiutował 26 listopada 2025 roku.