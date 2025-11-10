Chińczycy znowu to zrobili. Prawdziwa gratka dla fanów F1

Do serii Realme GT 8 dołączył dziś nowy smartfon Realme GT 8 Pro Aston Martin F1 Limited Edition. To model, który został stworzony z myślą o fanach Formuły 1.

Smartfon Realme GT 8 Pro Aston Martin F1 Limited Edition to prawdziwa gratka dla fanów Formuły 1

W 2025 roku marka Realme ogłosiła nawiązanie trzyletniego partnerstwa strategicznego z zespołem Aston Martin Formula One Team. Pierwszym smartfonem, który był jej owocem, jest Realme GT 7 Dream Edition (trafił on do sprzedaży w Polsce w maju 2025 roku). Wyróżniał się on m.in. kolorem Aston Martin Racing Green.

Dziś Chińczycy oficjalnie zaanonsowali drugi owoc wspomnianej współpracy – smartfon Realme GT 8 Pro Aston Martin F1 Limited Edition. Podobnie jak u poprzednika, jego motywem przewodnim jest zielony kolor Aston Martin Racing Green. Są w nim utrzymane również dwie wymienne nakładki na aparat (jedna okrągła, druga kwadratowa).

Realme GT 8 Pro Aston Martin F1 Limited Edition (źródło: Realme)

W zestawie znajdują się również dwa etui, dopasowane do kształtu nakładek na aparaty (przykręca się je kilkoma śrubkami; producent zapewnia w pudełku śrubokręt). Ponadto nabywcy tej edycji mogą liczyć na tematyczny interfejs oraz ekskluzywny znak wodny na zdjęciach (który można oczywiście wyłączyć).

Realme GT 8 Pro Aston Martin F1 Limited Edition (źródło: Realme)

Smartfon Realme GT 8 Pro Aston Martin F1 Limited Edition pod względem specyfikacji niczym nie różni się od Realme GT 8 Pro, który zadebiutował 21 października 2025 roku. Będzie dostępny wyłącznie w konfiguracji z 16 GB RAM i 1 TB pamięci wbudowanej. W Chinach jej cenę ustalono na 5499 juanów („zwykły” GT 8 Pro w takiej samej kosztuje 5199 juanów).

Czy smartfon Realme GT 8 Pro Aston Martin F1 Limited Edition będzie dostępny w Polsce?

Globalną premierę serii Realme GT 8 zaplanowano na 20 listopada 2025 roku, natomiast polska odbędzie się dopiero 2 grudnia 2025 roku. Na chińskiej stronie producent wspomina o globalnej dostępności Realme GT 8 Pro Aston Martin F1 Limited Edition, więc można spodziewać się go również w Polsce, szczególnie że poprzednia edycja była sprzedawana w kraju nad Wisłą.