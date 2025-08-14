Zostawił konkurencję w tyle. Nowy król mobilnej fotografii

Można się było tego spodziewać. Na szczyt rankingu DxOMark, zestawiającego najlepsze smartfony pod kątem możliwości fotograficznych, wskoczył następca modelu, który królował tam w ubiegłym roku. Nowy standard w dziedzinie mobilnej fotografii wyznaczył Huawei Pura 80 Ultra.

Huawei Pura 80 Ultra to najlepszy smartfon do robienia zdjęć (i nagrywania filmów też)

W maju 2024 roku za najlepszy smartfon fotograficzny uznano Huawei Pura 70 Ultra. Udało mu się zdobyć 163 punkty. Teraz na tron wskoczył Huawei Pura 80 Ultra, osiągając wynik wyższy aż o 12 punktów od poprzednika, a także o 8 punktów od modelu Vivo X200 Ultra i o 6 punktów od Oppo Find X8 Ultra, które w tak zwanym międzyczasie zdołały pokonać Siedemdziesiątkę.

175 punktów czyni z modelu Huawei Pura 80 Ultra najlepszy smartfon do robienia zdjęć. W samej kategorii foto zdobył 180 punktów i doścignął lub pokonał całą konkurencję, jeśli chodzi o sensor główny, fotografię bokeh i teleobiektyw. Jedynie moduł ultraszerokokątny odstaje – otrzymał 168 punktów, przegrywając z Vivo X200 Ultra (169 punktów).

Ranking DxOMark w sierpniu 2025 roku (screen: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Huawei Pura 80 Ultra okazał się także numerem jeden w kategorii wideo, zdobywając 166 punktów. Udało mu się to, choć pojedynczo żaden z jego sensorów nie otrzymał maksymalnej noty za nagrywanie filmów.

Wyniki Huawei Pura 80 Ultra w DxOMark (screen: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Jeśli chodzi o typowe zastosowania, nowy smartfon chińskiego producenta wykręcił też maksymalną notę w portretach, fotografii w warunkach niskiego oświetlenia, fotografii wewnątrz pomieszczeń oraz fotografii na zewnątrz. W kontekście zoomu natomiast zabrakło mu do maksa jednego punktu.

Wyniki Huawei Pura 80 Ultra w DxOMark (screen: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

DxOMark punktuje mnóstwo zalet i jedną drobną wadę

W podsumowaniu rozbudowanego testu modelu Huawei Pura 80 Ultra możemy przeczytać, że smartfon oferuje niezwykle żywe kolory, bogactwo detali i naturalną ekspozycję w różnych warunkach oświetleniowych, a do tego dobre portrety z przekonującymi odcieniami skóry i miękkim, naturalnym rozmyciem tła.

Pochwały lecą również w stronę imponującego obiektywu ultraszerokokątnego i teleobiektywu zapewniającego wyraźne zdjęcia, a także płynnych i stabilnych filmów z doskonałym poziomem szczegółowości, nawet w ruchu. Odnotowano też minus: niewielkie przekłamania koloru i jasności w trudnych warunkach oświetleniowych.

Przy takiej specyfikacji nie mogło być inaczej

Tak dobre wyniki nie dziwią i to nie tylko dlatego, że firma Huawei przyzwyczaiła nas już do nieprzeciętnie dobrych aparatów w swoich topowych smartfonach. Olbrzymi potencjał modelu Pura 80 Ultra było już widać po samej specyfikacji.

Urządzenie zostało wyposażone w główny sensor 50 Mpix ze zmienną przysłoną od f/1.6 do f/4.0 i optyczną stabilizacją obrazu (OIS), ultraszerokokątną jednostkę 40 Mpix (f/2.2) oraz dwa teleobiektywy z OIS: 50 Mpix (f/2.4) z 3,7-krotnym zoomem oraz 12,5 Mpix (f/3.6) z 9,4-krotnym zoomem. Przednia kamerka ma 13 Mpix (f/2.0).

Huawei Pura 80 Ultra (fot. Huawei)

Poza tym smartfon może pochwalić się jeszcze 6,8-calowym wyświetlaczem LTPO OLED o rozdzielczości 2848×1276 pikseli, jasności 3000 nitów i dynamicznej częstotliwości odświeżania (1-120 Hz), akumulatorem o pojemności 5700 mAh z obsługą ładowania o mocy 100 W i ładowania indukcyjnego o mocy 80 W i 16 GB pamięci operacyjnej. Podzespoły te zostały zamknięte w obudowie spełniającej wymogi normy IP68 / IP69.

Póki co jednak smartfon Huawei Pura 80 Ultra nie jest dostępny w Polsce. Mówi się, że sytuacja zmieni się na przestrzeni najbliższych miesięcy. Cena wynieść ma około 1500 euro, co po obecnym kursie przekłada się na ~6400 złotych. Tyle samo w dniu premiery kosztował jego poprzednik.