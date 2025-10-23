Huawei Pura 80 Ultra i Pura 80 Pro w Polsce. Znamy ceny

W tym tygodniu miejsce ma oficjalna premiera smartfonów Huawei Pura 80 Ultra oraz Huawei Pura 80 Pro w Polsce. Przypominamy więc, co mają do zaoferowania najnowsze modele flagowe chińskiego producenta, a równocześnie sprawdzamy ceny w złotówkach i przygotowaną ofertę promocyjną na start.

Smartfony z serii Huawei Pura 80 zostały zaprezentowane w czerwcu 2025 roku. W lipcu potwierdzono, że Osiemdziesiątki z dopiskami Pro oraz Ultra zadebiutują także w Europie, a dziś wreszcie stało się jasne, ile zapłacimy za nie w Polsce, gdy 24 października 2025 roku wystartuje ich sprzedaż.

Jaki jest smartfon Huawei Pura 80 Ultra?

Topowym modelem jest Huawei Pura 80 Ultra, który został uznany za najlepszy smartfon fotograficzny na świecie według DxOMark. Przypomnienie jego specyfikacji zacznijmy więc od aparatów. Został wyposażony w główny sensor 50 Mpix z 1-calową matrycą, zmienną przysłoną od f/1.6 do f/4.0 i optyczną stabilizacją obrazu (OIS), ultraszerokokątny moduł 40 Mpix (f/2.2), a także dwa teleobiektywy z OIS: 50 Mpix (f/2.4) z 3,7-krotnym zoomem oraz 12,5 Mpix (f/3.6) z 9,4-krotnym zoomem. Z kolei przednia kamerka ma 13 Mpix (f/2.0).

Do wyświetlania obrazu służy mu 6,8-calowy ekran LTPO OLED o rozdzielczości 2848×1276 pikseli, jasności 3000 nitów i częstotliwości odświeżania od 1 do 120 Hz. Został przykryty szkłem Kunlun Glass 2. generacji. Z kolei akumulator o pojemności 5170 mAh powinien zapewnić całkiem niezły czas pracy. W kontekście zasilania warto też wspomnieć o obsłudze ładowania przewodowego z mocą 100 W i bezprzewodowego z mocą 80 W. Dopełnieniem całości jest interfejs EMUI 15.

Huawei Pura 80 Ultra (fot. Huawei)

A co oferuje Huawei Pura 80 Pro?

Smartfon Huawei Pura 80 Pro plasuje się minimalnie niżej, choć dla wielu osób może stanowić równie dobry wybór. Ma taki sam wyświetlacz i akumulator o takich samych parametrach, no i wykorzystuje ten sam interfejs EMUI 15. Modele nie różnią się od siebie także opcjami łączności i prezentują ten sam poziom wytrzymałości.

Model z dopiskiem Pro jednak ma nie 16 GB, lecz 12 GB RAM oraz nieco uboższy system aparatów. Słowo nieco jest kluczowe, ponieważ różnica polega przede wszystkim na zastąpieniu podwójnego teleobiektywu pojedynczym sensorem 48 Mpix (f/2.1) z optyczną stabilizacją obrazu. Oferuje on 4-krotny zoom optyczny, a równocześnie pełni funkcję kamerki makro.

Huawei Pura 80 Pro (fot. Huawei)

Podsumujmy…

Specyfikacja Huawei Pura 80 Ultra vs Huawei Pura 80 Pro – porównanie:

Huawei Pura 80 Ultra Huawei Pura 80 Pro Wyświetlacz 6,8 cala,

LTPO OLED,

2848×1276 pikseli,

1-120 Hz,

do 3000 nitów 6,8 cala,

LTPO OLED,

2848×1276 pikseli,

1-120 Hz,

do 3000 nitów Pamięć 16 GB RAM,

512 GB na pliki 12 GB RAM,

512 GB na pliki Aparaty z tyłu 50 Mpix (f/1.6-f/4.0) z OIS,

50 Mpix (f/2.4) z OIS – teleobiektyw 3,7x,

12,5 Mpix (f/3.6) z OIS – teleobiektyw 9,4x,

40 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny 50 Mpix (f/1.6-f/4.0) z OIS,

48 Mpix (f/2.1) z OIS – teleobiektyw 4x,

40 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny Aparat z przodu 13 Mpix (f/2.0) 13 Mpix (f/2.0) Akumulator 5170 mAh,

ładowanie maks. 100 W

(bezprzewodowo: 80 W) 5170 mAh,

ładowanie maks. 100 W

(bezprzewodowo: 80 W) Łączność 4G (LTE), Wi-Fi 7,

Bluetooth, NFC 4G (LTE), Wi-Fi 7,

Bluetooth, NFC System operacyjny EMUI 15.0 EMUI 15.0 Wymiary 163×76,1×8,3 mm 163×76,1×8,3 mm Waga ~234 g ~219 g Odporność IP68 / IP69 IP68 / IP69

Polska premiera serii Huawei Pura 80 – ceny i oferty na start

24 października 2025 roku oficjalnie startuje sprzedaż obu tych urządzeń w Polsce. W naszym kraju będziemy mogli kupić:

Huawei Pura 80 Ultra w kolorze złotym lub czarnym za 6999 złotych ,

w kolorze złotym lub czarnym za , Huawei Pura 80 Pro w kolorze białym, czerwonym lub czarnym za 4999 złotych.

Dodatkowo w oficjalnym sklepie huawei.pl przez pierwszy miesiąc sprzedaży (do 23 listopada 2025 roku) obowiązywać będzie promocja, dzięki której przy zakupie otrzymasz dwa prezenty: smartwatch Huawei Watch Fit 4 Pro oraz roczny pakiet Huawei Care+, obejmujący bezpłatną wymianę ekranu w razie przypadkowego uszkodzenia i nielimitowaną wymianę akumulatora przy spadku wydajności poniżej 85%.

Gdzie kupić? Huawei Pura 80 Ultra ok. 6999 zł Huawei Zawiera linki afiliacyjne.

Gdzie kupić? Huawei Pura 80 Pro ok. 4999 zł Huawei Zawiera linki afiliacyjne.

Czy warto? Każdy musi sobie, oczywiście, odpowiedzieć na to pytanie we własnym zakresie. Niemałą pomocą może okazać się recenzja Huawei Pura 80 Ultra, którą znajdziesz już na stronie Tabletowo.pl.