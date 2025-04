Wysoka cena nie odstraszyła klientów – ten smartfon Huawei to hit

Czy niecodziennie wysoka cena może zniechęcić klientów do zakupu? Chiński producent udowadnia, że nie, jeśli klient dostaje w zamian unikatowy sprzęt. Podwójnie składany smartfon Huawei Mate XT, mimo że bardzo drogi, sprzedaje się wyśmienicie.

Huawei Mate XT to nie tani smartfon

Pierwszy na świecie podwójnie składany smartfon – Huawei Mate XT został oficjalnie zaprezentowany w Chinach 10 września 2024 roku. Jego premiera wzbudziła ogromne zainteresowanie na całym świecie, mimo że wówczas nie było wiadomo, czy urządzenie trafi do sprzedaży w innych krajach.

Huawei Mate XT (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Ponad pięć miesięcy później, 18 lutego 2025 roku, chiński producent oficjalnie poinformował, że podwójnie składany smartfon Huawei Mate XT nie będzie dostępny w Polsce. W krajach, do których trafi, jedyna dostępna konfiguracja z 16 GB RAM i 1 TB pamięci wbudowanej miała kosztować 3499 euro (dziś to równowartość około 14860 złotych). Urządzenie wciąż nie widnieje jednak na żadnej krajowej stronie w Europie, co stawia jego dostępność na Starym Kontynencie pod znakiem zapytania.

Podwójnie składany smartfon Huawei Mate XT cieszy się dużą popularnością

W Chinach natomiast dostępne są trzy warianty:

16/256 GB za 19999 juanów (równowartość około 10580 złotych),

16/512 GB za 21999 juanów (~11640 złotych),

16 GB/1 TB za 23999 juanów (~12700 złotych).

Pomimo wysokiej ceny, podwójnie składany smartfon Huawei Mate XT sprzedaje się świetnie – od momentu premiery producent sprzedał już ponad 400 tysięcy egzemplarzy. To bardzo dobry wynik jak na tak drogie urządzenie.

W jego przypadku wysoka cena jest jednak jak najbardziej uzasadniona. Huawei Mate XT to pierwszy i wciąż jedyny składany smartfon z dwoma zawiasami, który umożliwia korzystanie z ekranu o przekątnej od 6,4 cala (po całkowitym złożeniu), przez 7,9 cala (przy złożeniu jednej części i dwóch aktywnych), aż do 10,2 cala (po całkowitym rozłożeniu).

Kiedy konkurencja dogoni Huawei?

Chodzą słuchy, że Samsung może być drugim producentem na świecie, który wprowadzi na rynek podwójnie składany smartfon. Ma on nosić nazwę Samsung Galaxy G Fold, ponieważ będzie składał się do środka na kształt litery „G”, a nie jak harmonijka, jak Huawei Mate XT.

W jego przypadku mówi się, że po rozłożeniu dostępny będzie ekran o przekątnej 9,96 cala, natomiast po złożeniu 6,54-calowy. Jego konstrukcja wskazuje, że Samsung zamontuje dwa wyświetlacze, aby użytkownicy mogli korzystać z urządzenia także po złożeniu.

Według informacji, jakie pojawiły się w styczniu 2025 roku, początkowo Samsung planował wyprodukować do 300 tysięcy sztuk Galaxy G Fold, ale przez trudności w procesie produkcji zredukowano wolumen do 200 tysięcy. Oficjalna premiera ma nastąpić już w 3. kwartale 2025 roku.