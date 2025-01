Nowe wieści o podwójnie składanym Samsungu. Nakład zaskakuje

Pierwszym producentem podwójnie składanego smartfona jest Huawei. Model Mate XT przyciągnął uwagę całego świata, pozostawiając konkurencję nieco w tyle. Prace Samsunga nad podobnym sprzętem nadal trwają, ale za to wieści o zaplanowanym nakładzie sukcesywnie topnieją…

Pierwszy podwójnie składany smartfon to Huawei – i co dalej?

We wrześniu 2024 roku na rynek dotarł pierwszy podwójnie składany smartfon. Był to Huawei Mate XT, wyposażony w podwójny zawias, zainstalowany wzdłuż dłuższej krawędzi. Po rozłożeniu jego OLED-owy ekran osiąga przekątną 10,2 cala, co sprawia, że wyświetlacz jest większy niż w niektórych tabletach. Z urządzenia można korzystać również w mniejszej (złożonej formie). Przekątna pojedynczego ekranu mierzy 6,4 cala.

Huawei Mate XT został wyposażony w procesor Kirin 9010 i 16 GB RAM-u oraz pamięć od 256 GB do 1 TB. Smartfon ma też potrójną kamerę złożoną z aparatu głównego 50 Mpix ze zmienną przesłoną (f/1,4-4,0), ultraszerokiego obiektywu 12 Mpix (f/2,2) oraz peryskopowego aparatu 12 Mpix z 5,5-krotnym zoomem. Kamera do selfie oferuje natomiast 8 Mpix.

W styczniu 2025 roku pojawiły się też doniesienia o następcy pierwszego podwójnie składanego smartfona. Huawei Mate XTs prawdopodobnie zaoferuje nowszy i wydajniejszy procesor oraz lepszą efektywność energetyczną. Producentem, który również zaangażował się w stworzenie własnego podwójnie składanego smartfona jest Samsung. Prawdopodobnie jego urządzenie zadebiutuje dopiero na początku 2026 roku.

Huawei Mate XT (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Plany Samsunga na podwójnego składaka

Najnowszy raport Koreańczyków wskazuje na to, że nakład Samsunga będzie jeszcze mniejszy niż zakładano na początku. Firma miała wyprodukować mniej niż 300 tysięcy egzemplarzy podwójnych składaków przez wzgląd na trudne procesy produkcyjne. Teraz jednak tę liczbę jeszcze bardziej zredukowano – do 200 tysięcy. Części do tych smartfonów mają być produkowane od drugiego kwartału 2025 roku.

Według przecieków sprzęt Samsunga po rozłożeniu ma oferować ekran o przekątnej mniejszej niż 10 cali, jednak nie jest to pewne, bo projekt nie został jeszcze w pełni opracowany.