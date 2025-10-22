Ten router może być najładniejszą rzeczą w mieszkaniu

Nie oszukujmy się – design jest ważnym elementem elektroniki użytkowej. Mimo to w przypadku routerów – choć często są ustawiane na widoku – producenci nierzadko traktują ten temat po macoszemu. Nie Huawei, a przynajmniej nie w swoim najnowszym modelu Router X3 Pro.
Huawei Router X3 Pro zaprezentowany. Urzeka designem
Huawei Router X3 Pro ani trochę nie przypomina białych czy nawet czarnych skrzyneczek, jakie znajdują się w wielu polskich domach. Zamiast tego ma formę ozdoby, cechując się cylindryczną obudową z półprzezroczystą górną częścią, skrywającą w sobie delikatnie podświetlaną strukturę przypominającą górski szczyt.
Jest to zdecydowanie najbardziej estetyczny router, jaki widziałem i nie mam wątpliwości, że mógłby być jedną z najładniejszych rzeczy w moim mieszkaniu (cóż, nie jestem fanem ozdób jako takich).
Niebrzydka rzecz, ale czy ma jakieś zastosowanie praktyczne?
Choć nie poznaliśmy jeszcze pełnej specyfikacji, wygląda na to, że nowy router Huawei będzie pełnoprawnym i nowoczesnym urządzeniem, pozwalającym skorzystać między innymi z technologii Wi-Fi 7. Umożliwi także stworzenie sieci mesh – w zestawie znajdzie się nawet mniejsza jednostka (utrzymana w podobnej stylistyce) do zapewniania zasięgu tam, gdzie bywa z nim problem.
Nadciąga też ultrasmukły smartfon Huawei Mate 70 Air
A skoro już jesteśmy przy ładnych rzeczach z logo tego chińskiego producenta, warto wspomnieć o innym nadciągającym urządzeniu, mianowicie smartfonie Huawei Mate 70 Air. Tak jak sugeruje ostatni wyraz w nazwie, będzie to nieprzeciętnie smukłe urządzenie – na wzór takich modeli jak zaprezentowany we wrześniu iPhone Air czy Samsung Galaxy S25 Edge (zobacz jak wypadł w starciu z Galaxy S25 Ultra).
Producent nie zdradził, póki co, dokładnej grubości. Znamy za to kilka spośród kluczowych punktów specyfikacji. Smartfon zostanie wyposażony w 6,9-calowy wyświetlacz Full HD+ o rozdzielczości 1920×1200 pikseli, zaoferuje 12 GB RAM i maksymalnie 512 GB pamięci masowej, a dostępny będzie w trzech kolorach: czarnym, białym i złoto-srebrnym.
I, nadal pozostając w temacie, koniecznie sprawdź też pierwsze wrażenia Kasi po kontakcie z urządzeniem Huawei MateBook Fold Ultimate, które jest niezwykle intrygujące, ale też trudno je jednoznacznie sklasyfikować – powiedzmy, że to laptop ze składanym ekranem.