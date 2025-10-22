Ten router może być najładniejszą rzeczą w mieszkaniu

Nie oszukujmy się – design jest ważnym elementem elektroniki użytkowej. Mimo to w przypadku routerów – choć często są ustawiane na widoku – producenci nierzadko traktują ten temat po macoszemu. Nie Huawei, a przynajmniej nie w swoim najnowszym modelu Router X3 Pro.

Huawei Router X3 Pro zaprezentowany. Urzeka designem

Huawei Router X3 Pro ani trochę nie przypomina białych czy nawet czarnych skrzyneczek, jakie znajdują się w wielu polskich domach. Zamiast tego ma formę ozdoby, cechując się cylindryczną obudową z półprzezroczystą górną częścią, skrywającą w sobie delikatnie podświetlaną strukturę przypominającą górski szczyt.

Jest to zdecydowanie najbardziej estetyczny router, jaki widziałem i nie mam wątpliwości, że mógłby być jedną z najładniejszych rzeczy w moim mieszkaniu (cóż, nie jestem fanem ozdób jako takich).

Huawei Router X3 Pro (źródło: Huawei/Gizmochina)

Niebrzydka rzecz, ale czy ma jakieś zastosowanie praktyczne?

Choć nie poznaliśmy jeszcze pełnej specyfikacji, wygląda na to, że nowy router Huawei będzie pełnoprawnym i nowoczesnym urządzeniem, pozwalającym skorzystać między innymi z technologii Wi-Fi 7. Umożliwi także stworzenie sieci mesh – w zestawie znajdzie się nawet mniejsza jednostka (utrzymana w podobnej stylistyce) do zapewniania zasięgu tam, gdzie bywa z nim problem.

Huawei Router X3 Pro (źródło: Huawei/Gizmochina)

Nadciąga też ultrasmukły smartfon Huawei Mate 70 Air

A skoro już jesteśmy przy ładnych rzeczach z logo tego chińskiego producenta, warto wspomnieć o innym nadciągającym urządzeniu, mianowicie smartfonie Huawei Mate 70 Air. Tak jak sugeruje ostatni wyraz w nazwie, będzie to nieprzeciętnie smukłe urządzenie – na wzór takich modeli jak zaprezentowany we wrześniu iPhone Air czy Samsung Galaxy S25 Edge (zobacz jak wypadł w starciu z Galaxy S25 Ultra).

Producent nie zdradził, póki co, dokładnej grubości. Znamy za to kilka spośród kluczowych punktów specyfikacji. Smartfon zostanie wyposażony w 6,9-calowy wyświetlacz Full HD+ o rozdzielczości 1920×1200 pikseli, zaoferuje 12 GB RAM i maksymalnie 512 GB pamięci masowej, a dostępny będzie w trzech kolorach: czarnym, białym i złoto-srebrnym.

I, nadal pozostając w temacie, koniecznie sprawdź też pierwsze wrażenia Kasi po kontakcie z urządzeniem Huawei MateBook Fold Ultimate, które jest niezwykle intrygujące, ale też trudno je jednoznacznie sklasyfikować – powiedzmy, że to laptop ze składanym ekranem.