Ten pierścień zmieni człowieka w Terminatora

Terminator i jego kultowy tekst Talk to the hand (z ang. Mów do ręki) nabrał dla mnie dziś zupełnie nowego znaczenia. Wszystko za sprawą tego inteligentnego pierścienia, któremu szeptem można zdradzać swoje najskrytsze myśli.

Tekst mów do ręki nabrał dziś zupełnie nowej mocy

Stream Ring to nowy inteligentny pierścień autorstwa firmy Sandbar, stworzonej przez byłych pracowników Mety – Mina Fahmi i Kirak Hong. Nie można jednak powiedzieć, że jest to typowy smart ring jak np. Samsung Galaxy Smart Ring, bo model ten ma słuchać swojego użytkownika – i to dosłownie. Wystarczy, że w zatłoczonym miejscu np. w pracy, autobusie czy sklepie wyszepczesz słowa do swojego palca.

Co ważne, pierścień nie nagrywa dźwięków, a jedynie je przetwarza i zapisuje w formie notatek za pomocą aplikacji mobilnej Stream. Cały proces porównywany jest do transkrypcji mowy na tekst i realizowany przez duże modele językowe (LLM). Brzmi dziwnie, ale tak czysto hipotetycznie – kto z Was nie ma nagłego przypływu myśli, które potem gdzieś uciekają jeszcze zanim zdążycie je zanotować?

Aplikacja Stream (źródło: Sandbar)

Tworzenie notatek to nie wszystko, co potrafi ten osobliwy pierścionek. Wśród innych funkcji Stream Ring ma pojawić się m.in. sterowanie multimediami. Jednokrotne dotknięcie panelu spowoduje uruchomienie bądź wstrzymanie muzyki, dwukrotne – przeskoczenie do przodu na liście odtwarzania, a przesunięcie po panelu umożliwi regulowanie głośności.

Stream Ring (źródło: Sandbar)

Inteligentny pierścień, który pozwoli Ci rozmawiać „sam ze sobą”

Na szczególną uwagę zasługuje również oprogramowanie inteligentnego pierścienia. Okazuje się, że Stream Ring pozwala na prowadzenie rozmów z botem sztucznej inteligencji. Co ważne, bot nie przemówi jak Gemini Live jednym z wybranych, domyślnych głosów. Użyje do tego tzw. głosu wewnętrznego – w praktyce będzie to wygenerowany głos tego samego użytkownika (no przyznajcie się – kto by nie chciał porozmawiać z najmądrzejszym człowiekiem na świecie? :P). Oczywiście, jeśli użytkownik nie będzie chciał rozmawiać niejako sam ze sobą, będzie mógł skorzystać z innych opcji. Za obsługę głosu odpowiedzialne jest Eleven Labs.

Proces przetwarzania ma być realizowany bezpośrednio na smartfonie użytkownika oraz w chmurze. Jak podkreśla Notebookcheck, wygląda na to, że sztuczna inteligencja Stream Ring składa się z połączenia kilku popularnych, rozbudowanych modeli językowych.

Co do technikaliów nowinki marki Sandbar – pierścień ma oferować całodniową żywotność baterii i ładowany jest przez USB-C. W zestawie użytkownik otrzymuje ciekawą ładowarkę, w której można umieścić urządzenie.

Sandbar Stream Ring – cena i subskrypcja

Stream Ring jest obecnie oferowany w ramach przedsprzedaży w kolorze matowego srebra za 249 dolarów lub polerowanego złota za 299 dolarów w rozmiarach od 5 do 13.

Stream Ring (źródło: Sandbar)

Zakup powiązany jest z 3-miesięczną bezpłatną subskrypcją Stream Pro – po upływie tego czasu koszt miesięczny wynosi 10 dolarów. Co jednak ważne, subskrypcja nie jest obowiązkowa, a sprzęt będzie tworzył nieograniczoną liczbę notatek bez względu na to czy użytkownik zdecyduje się na wykupienie subskrypcji czy nie. Jedyne ograniczenie to liczba czatów.

Warto też podkreślić, że aplikacja Stream jest obecnie dostępna wyłącznie na urządzenia z iOS, ale firma pracuje już nad wersją na Androida oraz komputery stacjonarne.