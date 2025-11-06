Planujesz lecieć samolotem? Musisz to wiedzieć

Od dawna zapowiadana rewolucja w popularnych tanich liniach lotniczych już wkrótce stanie się rzeczywistością. To koniec papierowych kart pokładowych, choć nie do końca.

Rewolucja w popularnych liniach lotniczych

Ryanair to jedna z tych linii lotniczych, wokół której ostatnio było dosyć głośno. Wielu pasażerów Ryanair zgłaszało skargi dotyczące opłaty za bagaż do UOKiK-u, ale nie tylko dlatego irlandzkie linie wzbudzają zainteresowanie. Już w październiku 2024 roku zapowiedziano rewolucję w odprawach – ta miała wejść w życie w maju 2025 roku. Tak się jednak nie stało – dopiero w marcu 2025 roku wspominaliśmy na łamach Tabletowo, że od 3 listopada br. bez aplikacji Ryanair nie wsiądziesz na pokład. Z lekkim opóźnieniem, ale już niebawem ta rewolucja stanie się rzeczywistością.

Z dniem 12 listopada 2025 roku pasażerowie tych tanich linii lotniczych mają na dobre pożegnać się z papierowymi kartami pokładowymi. Zastąpi je cyfrowa karta pokładowa, ale nie byle jaka. Klienci nie będą już mieli możliwości pobrania dokumentu w formacie PDF ze strony internetowej przewoźnika. Aby wygenerować swoją kartę pokładową, konieczne będzie pobranie i zainstalowania aplikacji Ryanair.

Elektroniczna Karta pokładowa w aplikacji myRyanair (źródło: Sklep Google Play)

Bez aplikacji Ryanair nie wsiądziesz do samolotu? Nie do końca

Okazuje się jednak, że tanie linie lotnicze stworzyły furtkę dla pasażerów, którzy mimo wszystko nie chcą lub nie mogą korzystać z aplikacji. Wystarczy, że taka osoba odprawi się poprzez stronę internetową przewoźnika, a następnie uda się na lotnisko do punktu odprawy z prośbą o wydrukowanie karty pokładowej.

Usługa ta ma być wykonywana bezpłatnie i nie tylko sprawdzić się wtedy, gdy ktoś nie ma zamiaru instalować kolejnej apki. To rozwiązanie ratunkowe przede wszystkim dla tych, którzy zgubią czy zapomną naładować swój telefon. Aby jednak móc z tego skorzystać, konieczne jest wcześniejsze dokonanie odprawy przez internet – w innym przypadku wydanie karty będzie dodatkowo płatne. Jak wspomina Fly4Free, jest to związane z kosztem 55 euro (~235 złotych).

Warto dodać, że nie każde z lotnisk na świecie pozwala na skorzystanie z wprowadzonej cyfrowej karty pokładowej Ryanair. W Maroku konieczne jest posiadanie papierowej karty pokładowej, którą – co ciekawe – trzeba wyrobić na lotnisku w oparciu o tę elektroniczną z aplikacji.