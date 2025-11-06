Google ulepsza nawigację. Wskazówki będą bardziej zrozumiałe

Szczególnie na początku przygody z prowadzeniem samochodu komunikat pod tytułem za 200 metrów skręć w prawo może mówić niewiele. Firma Google jest tego świadoma, dlatego właśnie w ramach najnowszej aktualizacji Map wprowadza nawigację opartą na punktach orientacyjnych. Dzięki temu użytkownicy usłyszą na przykład skręć w prawo za stacją Shell albo zjedź w prawo przed pomnikiem byka.

Gemini w Mapach Google pomoże podczas jazdy

To możliwe dzięki pełnej integracji ze sztuczną inteligencją Gemini, która na bieżąco aktualizuje i analizuje informacje. Nawigacja oparta na punktach orientacyjnych to tak naprawdę tylko jedna z wielu nowości, jakie przynosi ze sobą ta aktualizacja. Dzięki AI wygodniejsze ma być także korzystanie z Map Google na co dzień – bez konieczności odrywania rąk od kierownicy.

Wirtualny asystent będzie nasłuchiwał, odpowiadał na pytania i wykonywał polecenia, mając w pamięci całą rozmowę. Użytkownik będzie mógł zatem zapytać: czy po drodze jest jakaś włoska restauracja?, następnie dopytać: jakie tam są ceny i czy nie będzie problemu z parkowaniem?, po czym polecić: jedźmy tam.

Dodatkowo użytkownik będzie mógł w naturalny sposób przekazać informacje innym kierowcom. Chodzi o komunikaty, takie jak widzę wypadek albo w kierunku Gliwic jest korek, a Gemini samodzielnie zgłosi utrudnienia w Mapach Google. Równocześnie asystent sam poinformuje o utrudnieniach zgłoszonych przez inne osoby.

Gemini wykona także inne zadania podczas jazdy. Wyśle wiadomość podyktowaną przez użytkownika, doda wydarzenie do kalendarza czy też pozwoli nadrobić zaległości w newsach. Stając się pilotem, nie przestanie więc być codziennym asystentem.

Na podstawową pomoc Gemini w nawigacji mogą liczyć wszyscy użytkownicy Map Google na urządzeniach z Androidem oraz iPhone’ach. Aktualizacja dotrze do nich w nadchodzących tygodniach. Jeśli zaś chodzi o nawigację opartą na punktach orientacyjnych czy też kwestię utrudnień, to początkowo będą to funkcje ograniczone do Stanów Zjednoczonych.

Gemini rozpycha się też w przeglądarce Google Chrome

W kontekście Gemini warto na marginesie wspomnieć jeszcze o pewnej nowince w przeglądarce Google Chrome. Otóż po otwarciu nowej karty, oprócz pola wyszukiwarki, pojawi się także przycisk umożliwiający szybkie uruchomienie trybu AI, aby rozpocząć konwersacyjne wyszukiwanie informacji. Na razie odpalono to w Stanach Zjednoczonych, ale już wkrótce do USA dołączy 160 innych krajów.