Do sprzedaży w Europie trafiły telewizory Xiaomi TV S Mini LED 2026. Klienci mają do wyboru pięć modeli w rozmiarach od 55 do 98 cali.

Telewizory Xiaomi TV S Mini LED 2026 trafiły do sprzedaży w Europie

We wrześniu 2025 roku oferta Xiaomi rozszerzyła się o telewizory Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026. Są one dostępne również w Polsce w następujących cenach:

Xiaomi TV S Pro Mini LED 55 2026 – 2999 złotych,

Xiaomi TV S Pro Mini LED 65 2026 – 3999 złotych,

Xiaomi TV S Pro Mini LED 75 2026 – 4999 złotych.

Teraz w Europie zadebiutowały telewizory z linii Xiaomi TV S Mini LED 2026. Do wyboru jest pięć modeli:

Xiaomi TV S Mini LED 2026 (źródło: Xiaomi)

Co oferują telewizory Xiaomi TV S Mini LED 2026? (specyfikacja techniczna)

Wszystkie modele z tej serii wykorzystują matrycę QD-Mini LED o rozdzielczości 4K (3840×2160 pikseli) i jasności do 1200 nitów. Wersje z 55- i 65-calowymi ekranami odświeżają obraz z częstotliwością maksymalnie 60 Hz, natomiast pozostałe nawet 144 Hz.

Warto również wspomnieć, że telewizor Xiaomi TV S Mini LED 2026 55″ ma 308 stref podświetlenia, 65″ – 384 strefy, 75″ – 512 stref, 85″ – 640 stref, a 98″ – 880 stref. Producent deklaruje też obsługę 94% gamy kolorów DCI-P3 i HDR10+.

Wszystkie telewizory Xiaomi TV S Mini LED 2026 zostały wyposażone także w dwa głośniki o mocy 15 W oraz wsparcie dla Dolby Audio i DTS:X. W wersjach 55-, 65- i 75-calowych umieszczono natomiast czterordzeniowy procesor z rdzeniami Cortex-A55 i układem graficznym Mali-G52 (2EE) MC1 oraz 2 GB RAM i 32 GB pamięci wbudowanej.

Pozostałe (85″ i 98″) otrzymały zaś czterordzeniowy procesor z rdzeniami Cortex-A73 i układem graficznym Mali-G52 (2EE) MC1 oraz 3 GB RAM i 32 GB pamięci wbudowanej. W każdym modeli zainstalowany jest system Google TV z Asystentem Google, a także obsługą Google Cast, Miracast i Apple AirPlay. Ponadto każdy obsługuje łączność Bluetooth 5.0 i Wi-Fi 5. W zestawie jest pilot na Bluetooth.