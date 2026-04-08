Telewizory Sony wchodzą na nowy poziom. Ta technologia w tym pomoże

Sony pochwaliło się nową technologią, dzięki której obraz ma być jeszcze głębszy, czystszy, jaśniejszy i lepiej odwzorowujący rzeczywistość. Rozwiązanie zostanie wdrożone już niebawem.

Zupełnie nowa jakość obrazu w telewizorach Sony

Japoński producent urządzeń audio i telewizorów zaanonsował nową, autorską technologię, która ma zadebiutować w dużych ekranach opracowanych przez Sony jeszcze tej wiosny. Rozwiązanie nazwano True RGB i – jak twierdzi marka – i jest to przełomowa technologia wyświetlania, wyznaczająca nowy standard jakości obrazu RGB LED.

Jak tłumaczy japoński koncern, Sony True RGB to rozwiązanie oparte na niezależnie sterowanych źródłach światła (diodach), które emitują światło w kolorach RGB, a więc w czerwonym, zielonym oraz niebieskim. Dzięki temu otrzymywane barwy mają charakteryzować się czystością i większą jasnością, a także generować szeroką paletę kolorów – według informacji najszerszą w historii telewizorów Sony. W efekcie obraz wyświetlany na ekranie telewizora ma być jeszcze bardziej naturalny, głębszy i wierniej oddawać rzeczywistość bez względu na to, czy warunki w pomieszczeniu są jasne czy ciemne.

Technologia True RGB (źródło: Sony)

Podstawę nowej technologii stanowi autorska konstrukcja optyczna Sony wspierana nowym sterownikiem RGB. Ten drugi element jest odpowiedzialny za sterowanie podświetleniem w precyzyjny sposób. Japońska firma podkreśla, że True RGB Sony to nowa jakość odbioru treści wizualnych. Warto wspomnieć, że pierwsze telewizory z serii Bravia wyposażone w tę technologię trafią na rynek jeszcze tej wiosny.

Technologia True RGB (źródło: Sony)

Sony nawiązuje współpracę z TCL – ustalenia są już prawnie wiążące

W styczniu 2026 roku Sony Corporation oraz TCL Electronics Holdings Limited ogłosiły, iż pracują nad stworzeniem spółki joint venture. Współpraca dwóch dużych producentów telewizorów stała się już prawnie wiążąca. W ramach partnerstwa TCL będzie posiadać 51% udziałów, a Sony 49%.

Spółka ma zająć się działalnością Sony w zakresie produktów z kategorii domowej rozrywki, w tym rozwijaniem i projektowaniem produktów, produkcją, sprzedażą, logistyką, a także obsługą klienta. Stworzone partnerstwo obejmie telewizory konsumenckie Bravia, płaskie wyświetlacze Bravia B2B, wyświetlacze LED B2B, projektory, a także systemy kina domowego oraz inne domowe urządzenia audio.

Nowa spółka będzie działać na całym świecie – start zaplanowano na kwiecień 2027 roku. Jak podkreślono w informacji prasowej, suma wartości przedsiębiorstwa i wartości SOEm wynosi około 102,8 miliarda jenów (~2,37 miliarda złotych).