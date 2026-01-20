Sony ma nowego partnera. Pomoże mu przy telewizorach

Współpraca podmiotów w osiągnięciu wspólnego celu to znana i popularna praktyka. Japoński multimedialny gigant w postaci Sony postanowił poszukać przyjaciół za morzem, aby zmienić rynek domowej rozrywki. Kogo wybrano?

Specjaliści od joint venture

Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych, aby zrealizować konkretny cel, jest Sony doskonale znane. W końcu w 2001 roku postanowili wzmocnić swoją pozycję na rynku urządzeń mobilnych i utworzyli spółkę ze szwedzkim Ericssonem. Sony Ericsson przetrwał na rynku do 2011 roku. Kilka lat temu dowiedzieliśmy natomiast, że Sony wspólnie z Hondą chcą zaistnieć w motoryzacji.

Tym razem jednak Japończycy nie szukają współpracy z kimś, aby zaistnieć na rynku ani nie występują w pozycji nowicjusza – mówimy tu bowiem o kategorii „rozrywka domowa”, a przecież Sony Bravia to znana i szanowania linia telewizorów, a renoma firmy sięga jeszcze czasów kineskopowych TV z serii Trinitron.

Sony nawiązuje współpracę z TCL

Aby wybrzmiało to najbardziej precyzyjnie – Sony Corporation oraz TCL Electronics Holdings Limited ogłosiły zawiązanie spółki joint venture, w ramach której pierwszemu podmiotowi przysługuje 49% akcji, natomiast drugiemu 51%.

Spółka ma operować globalnie zajmując się całym procesem – od opracowywania i projektowania urządzeń, po produkcję, sprzedaż logistykę i wsparcie klienta. Dokładne zobowiązania mają zostać sfinalizowane do końca marca 2026 roku, a rozpoczęcie operacji szacowane jest na kwiecień 2027 roku.

Telewizor QLED TCL (fot. TCL)

W oficjalnej notce prasowej Sony wspomina o wkładzie własnym jako „wysokiej jakości obrazu i technologii audio rozwijanej przez lata”, natomiast TCL ma wnieść od siebie „zaawansowaną technologię wyświetlaczy, globalną przewagę skali, obecność w branży, efektywność kosztową i siłę pionowego łańcucha dostaw”. Nowe sprzęty będą sprzedawane jako część linii Sony Bravia.

Z perspektywy skojarzeń konsumenckich powiedziałbym, że w ten sposób Sony chce spróbować zaistnieć w świadomości osób szukających nieco tańszych rozwiązań, jeżeli chodzi o telewizory. Nie ma co ukrywać – Sony Bravia to sprzęty charakteryzujące się wyśmienitą jakością obrazu oraz audio, jednak w porównaniu z konkurencją z Korei czy Chin są widocznie droższe.

Być może partnerstwo z TCL pomoże Japończykom obniżyć koszty i zaoferować znaną jakość w korzystnej cenie.