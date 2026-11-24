Czasami przyzwyczajenia sprawiają, że nie potrafimy sobie wyobrazić nowej funkcji w popularnych przedmiotach. Nothing ma pomysł, jak zaskoczyć nas za kilka tygodni.

Więcej niż jedna funkcja

Lubimy, kiedy w jednym urządzeniu komuś udaje się upchnąć kilka ułatwiających życie rozwiązań. Czasami jest to po prostu rozbudowanie technologii o coś nowego, jak np. powerbanki z ładowaniem bezprzewodowym, a czasami dodanie czegoś z zupełnie innej beczki. Przykładowo – w teorii mogę w swoim aucie obyć się bez latarki, ponieważ w mój powerbank-jumpstarter wbudowano dwie diody LED.

Mogłoby się wydawać, że sprawa z etui słuchawek TWS jest od lat taka sama – to przede wszystkim akcesorium do ładowania pchełek, czasami wyposażone w diodę informującą o stanie naładowania lub w wyświetlacz, który może przekazać tę samą informację, tylko bardziej precyzyjnie. Nothing uznał, że da się w takiej obudowie zmieścić coś jeszcze i znaleźć dla zestawu wyjątkowe zastosowanie.

Nothing (note) z nowym pomysłem na etui

Pierwsze oficjalne przecieki dotyczące urządzenia pojawiły się kilka dni temu. Wtedy to firma przedstawiła kilka grafik sugerujących, że będziemy mieć do czynienia z urządzeniem opartym na AI, które będzie wyposażone w fizyczne przyciski do nagrywania dźwięku, czyli na pierwszy rzut oka – dyktafon ze sztuczną inteligencją.

Teraz aurę tajemnicy wokół produktu rozwiał nieco branżowy specjalista, Mark Gurman. Na łamach Bloombera podał zarówno nazwę urządzenia – Nothing Ear (note), jak i jego ogólne założenie.

Nothing Ear (Note) | źródło: Bloomber

Jak możecie domyślić się z nazwy, będą to kolejne słuchawki bezprzewodowe producenta. Zwrotem akcji w tym przypadku okazuje się etui, które – oprócz ładowania – będzie mogło pełnić funkcję dyktafonu w trakcie rozmów twarzą w twarz. W przypadku chęci nagrywania rozmów, taką możliwość zaoferują słuchawki.

Oprócz typowego przycisku „Record” z czerwoną kropką na etui pojawi się również guzik „Talk” służący do tworzenia notatek z opcją obróbki w przyszłości. Do przechowywania nagrań, transkrypcji i streszczeń zostanie opracowana dedykowana aplikacja. Słuchawki umożliwią współpracę z więcej niż jednym agentem AI, w tym z autorskim asystentem głosowym Nothing.

Premiera Nothing Ear (note) została zaplanowana na 8 grudnia 2026 roku. Wtedy poznamy więcej szczegółów dotyczących urządzenia, takie jak cenę oraz to, na jakich rynkach się pojawi – w końcu możliwość nagrywania dźwięku przez etui budzi obaw w kwestii prywatności czy bezpieczeństwa, więc firma będzie musiała spełnić lokalne wymogi w tej materii.