Telewizja Republika uruchomi „własne Allegro”

Po zmianie władzy Telewizja Republika stała się „domem” dla rządzących wcześniej partii prawicowych, dzięki czemu zyskała ogromną popularność. Branża medialna to jednak dla niej już za mało – wkrótce uruchomi platformę, która powalczy z Allegro i innymi gigantami tego rynku.

Telewizja Republika wchodzi w e-commerce. Platforma Goryla.pl powalczy z Allegro

Telewizja Republika ma już sklep, w którym można kupić m.in. filiżankę, termos, kubek termiczny, parasol czy bluzę z logo stacji oraz symbole patriotyczne, a także książki o różnej tematyce. Postanowiła jednak wypłynąć na szerokie wody rynku e-commerce i uruchomić własną platformę zakupową pod adresem goryla.pl.

Odliczanie do uruchomienia platformy Goryla.pl (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Aktualnie w serwisie trwa odliczanie do jego uruchomienia, które – jak wskazuje zegar – zaplanowane jest na 1 grudnia 2025 roku równo o północy. Platforma zachęca do zapisania się na listę oczekujących, aby otrzymać pierwszeństwo w dostępie do gorących okazji i dowiedzieć się o najlepszych cenach przed wszystkimi.

Ponadto przygotowano specjalne rabaty i bonusy powitalne – ekskluzywne zniżki dla pierwszych użytkowników. Zainteresowani mogą liczyć też na bieżące informacje o trendach i promocjach.

Telewizja Republika zachęca również do współpracy sprzedawców, ponieważ – jak przekonuje – współpraca z platformą Goryla.pl przyniesie realne korzyści. Na liście wymieniane są większy zasięg i widoczność produktów oraz wizerunek wiarygodnego sprzedawcy, a także promocje i akcje partnerskie – dodatkowa ekspozycja i udział w kampaniach promujących najlepsze marki.

Czy platforma Goryla.pl ma szansę odnieść sukces?

Na oficjalnym profilu platformy Goryla.pl w serwisie X opublikowano post, w którym padła deklaracja, że wkrótce połączymy 10 milionów użytkowników w jednym ekosystemie. Jarosław Olechowski, szef TV Republika i udziałowiec platformy Goryla.pl, wyjaśnił serwisowi Wirtualne Media, że liczba ta jest równa liczbie „stałych widzów” Telewizji Republika.

Powiedział też, że jej uruchomienie jest efektem tego, że na rynku panuje zmowa domów mediowych, brokerów i agencji reklamowych – dlatego postanowiono wykorzystać tę sytuację i stworzyć zdrową rynkową sytuację, bez oglądania się na pośredników. Na stronie serwisu również możemy przeczytać, że Goryla to profesjonalny system handlowy, który bezpośrednio łączy sprzedawców z klientami – bez pośredników i zbędnych kosztów.

Można spodziewać się, że platforma Goryla.pl spotka się z przynajmniej zainteresowaniem widzów Telewizji Republika, ponieważ niejednokrotnie udowodnili oni swoją lojalność wobec stacji. Inne osoby może natomiast przyciągnąć – oprócz ciekawości – przede wszystkim lepsza oferta i niższe ceny, które powinny wynikać z podkreślanego braku pośredników i związanych z ich pośrednictwem kosztów.

Czy tak jednak rzeczywiście będzie i Goryla.pl nie podzieli losu Shopee – okaże się wkrótce.