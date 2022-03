Często pobierasz pliki z Telegrama? Nowa funkcja jest dla Ciebie

Użytkownicy Telegrama, komunikatora docenionego za podejście do prywatności, mogą pobrać kolejną, większą aktualizację. Na liście nowości znalazł się menedżer pobierania.

Wygodniejsze zarządzanie pobranymi plikami

Większość współczesnych komunikatorów umożliwia wysyłanie i odbieranie różnych plików – zdjęć, filmów czy plików w wielu innych formatach. Dla sporego grona użytkowników jest to wręcz podstawowa funkcja, bez której nie wyobrażają sobie komunikacji z innymi osobami. Na szczęście Telegram nie jest tutaj wyjątkiem.

Możemy wysyłać i odbierać pliki dowolnego typu o rozmiarze nieprzekraczającym 2 GB, do których mamy dostęp z dowolnego urządzenia obsługującego opisywany komunikator. Natomiast teraz, wraz z najnowszą aktualizacją, zarządzanie pobranymi plikami staje się odczuwalnie wygodniejsze.

Twórcy zdecydowali się bowiem na wprowadzenie menedżera pobierania. Podczas aktywnego pobierania plików na pasku wyszukiwania pojawia się nowa ikonka, która pozwala przejść do zakładki o nazwie „Pobrane”. Z poziomu nowego ekranu możemy m.in. wstrzymywać i wznawiać pobieranie lub nadać priorytet konkretnemu plikowi.

Ulepszenia w wysyłaniu zdjęć

Telegram otrzymał nie tylko menedżer pobierania, ale też usprawnienia w wysyłaniu plików. Od dłuższego czasu dostępne jest okno, w którym wybieramy zdjęcia i filmy do wysłania innej osobie, a także mamy przycisk „Wybrane”. Służy on do podglądu albumu oraz do zmiany kolejności i usuwania multimediów.

W aplikacji na iOS wspomniane okno zostało widocznie przeprojektowane, aby zapewnić użytkownikowi zbliżone doświadczenie do wersji komunikatora z Androida. Mamy teraz lepszą integrację aparatu z galerią czy ulepszony pasek nawigacyjny, a także podgląd ostatnio wysłanych materiałów w karcie „Pliki”.

Zmiany w interfejsie na Androidzie, a także przeprojektowany proces logowania

Użytkownicy urządzeń z Androidem, po pobraniu najnowszej wersji Telegrama, zobaczą subtelny efekt przezroczystości w trybie ciemnym. Co prawda nie jest do duża zmiana, ale trzeba przyznać, że całość prezentuje się teraz po prostu lepiej.

Jeśli chodzi o warstwę wizualną, to należy jeszcze wspomnieć o przeprojektowanym oknie logowania na Androidzie i macOS. Twórcy wprowadzili nowy kilka animacji – np. efekt podczas wpisywania kodu wysyłanego w wiadomości.

Pozostałe zmiany w najnowszej aktualizacji Telegrama

W najnowszych wersjach komunikatora dodano jeszcze linki z numerami telefonu, transmisje na żywo na większej liczbie platform, a także nowe strony t.me. Oczywiście aktualizacje mobilnych aplikacji są już udostępnianie przez Google Play i App Store.