Nowa wersja Telegrama spodoba się miłośnikom wysyłania naklejek

Nie brakuje osób, które postrzegają Telegram jako komunikator skierowany do wąskiej grupy geeków czy nawet nerdów. To błąd. Mamy bowiem do czynienia z aplikacją, która jak najbardziej powinna spodobać się większości użytkowników Messengera, co potwierdza najnowsza aktualizacja.

Naklejki wideo i ulepszone reakcje

Jak już przed chwilą wspomniałem, Telegram może spodobać się osobom przyzwyczajonym do Messengera, które komunikację opierają nie tylko na wiadomościach tekstowych. Znajdziemy w nim możliwość wysyłania emoji, GIF-ów, różnych anonimowych naklejek, zdjęć i wiele więcej. Ponadto, twórcy regularnie rozwijają te dodatkowe funkcje.

Najnowsza aktualizacja, oznaczona jako 8.5, wprowadza naklejki wideo. We wpisie na oficjalnym blogu przeczytamy, że dodanie obsługi naklejek wideo powinno ułatwić tworzenie własnych materiałów. Można je bowiem stworzyć za pomocą dowolnego programu do edycji wideo, bez konieczności sięgania po takie narzędzia jak Adobe Illustrator.

Kolejna nowość związana jest z reakcjami. Od teraz reakcje mają bardziej kompaktowe animacje i są synchronizowane, więc pozostali uczestnicy czatu zobaczą je w czasie rzeczywistym. Co więcej, dodano status odczytania i pojawiło się 5 nowych reakcji, które mogą być również wysłane jako interaktywne emoji.

Szybsze i wygodniejsze przełączanie się między ostatnimi rozmowami

Telegram 8.5 wprowadza również usprawnienia, które powinni docenić wszyscy użytkownicy, a nie tylko fani animowanych naklejek czy emoji. Teraz wystarczy przytrzymać przycisk wstecz, zlokalizowany w lewej górnej części ekranu, aby otrzymać listę ostatnich czatów, pomiędzy którymi możemy się przełączać.

Twórcy Telegrama podkreślają, że aktualizacja zawiera jeszcze usprawnienia wielu podstawowych elementów komunikatora, a także rozwiązuje odkryte błędy. Wśród najważniejszych zmian należy wymienić poprawioną jakość połączeń, dodanie obsługi tłumaczenia stron „Widok błyskawiczny” (i biografii na iOS), a także dodanie opcji wysyłania cichych wiadomości z menu udostępniania. Nie zabrakło dziesiątek innych ulepszeń.

Telegram w wersji 8.5 powinien być już dostępny w Google Play i App Store. Warto pospieszyć się z pobraniem aktualizacji, bowiem oprócz nowych funkcji, zawiera ona sporo innych zmian i niewykluczone, że także łatki usuwające luki bezpieczeństwa.