To nas wykończy. Już wiadomo, kiedy Disney+ zacznie ograniczać udostępnianie haseł

Disney zarabia krocie na swojej usłudze strumieniowania filmów i seriali, ale nie zamierza oddać choćby ćwierćdolarówki, jeśli chodzi o użytkowników chcących zaoszczędzić na dostępie do platformy przez udostępnianie haseł dalszej rodzinie czy przyjaciołom.

Disney+ będzie jak Netflix

Netflix już od dawna stara się redukować liczbę użytkowników, którzy nie płacą pełnej ceny za dostęp do serwisu, a którzy osiągają to przez logowanie się do niego hasłami innych klientów. Nie chodzi o typowych oszustów (z którymi oczywiście też trzeba walczyć), a tych, którym hasła zostały życzliwie udostępnione – czasem w zamian za obietnicę „zrzucania się” na droższy pakiet filmowy.

Ponieważ weryfikacja urządzeń podpiętych do konta Netflix jest dość skuteczna, o podobnej formie ograniczania omijania regulaminu myślą także włodarze innych platform streamingowych. Na przykład od czasu do czasu przebąkiwali o tym szefowie Disney+. Tym razem pojawiły się konkrety.

Podczas niedawnej prezentacji wyników finansowych, dyrektor generalny Disneya, Bob Iger, wspomniał, że ograniczenia dotyczące udostępniania haseł na Disney+ zaczną być wdrażane we wrześniu 2024 roku. Na razie nie wiadomo, w jakiej formie, ani czy ograniczenia nie będą regionalizowane, tak jak tańsze plany z reklamami, ale jedno jest pewne – należy spodziewać się zmian. Zresztą poczyniono już pod tym kątem przygotowania – w czerwcu korzystający z Disney+ w Polsce otrzymywali e-maile ze zmienionym regulaminem, przewidującym uruchomienie systemów pomagających w wykrywaniu, czy na danym koncie nie loguje się zbyt dużo użytkowników spoza grupy domowej.

Disney najwyraźniej nie chce już tracić pieniędzy w wyniku działań sprytnych użytkowników, mających wielu znajomych. Biznes streamingowy tej firmy dopiero teraz zaczął na siebie zarabiać. Wyniki finansowe za III kwartał fiskalny tego roku wykazały przychód około 47 milionów dolarów z platform Disney+, ESPN Plus i Hulu.

Aktualne ceny Disney+ w Polsce

Ostatnio amerykańscy użytkownicy Disney+ zostali niemiło zaskoczeni, gdy okazało się, że będą musieli płacić za dostęp do usługi jeszcze więcej niż dotychczas. W Polsce na razie bez zmian. Ceny przedstawiają się następująco: