Barbie Flip Phone miał być hitem tego lata. Jednak nie będzie

Większość osób zapewne zdążyła już zapomnieć o filmie Barbie z 2023 roku z Margot Robbie i Ryanem Goslingiem w rolach głównych, podobnie jak o zapowiedzi Barbie Phone Flip, który miał być hitem tego lata. Właśnie okazuje się, że jednak nie będzie.

Telefon Barbie Flip Phone zadebiutuje później niż się spodziewaliśmy

HMD oficjalnie zapowiedziało wprowadzenie na rynek telefonu, który będzie spełnieniem marzeń wszystkich fanów kultowych lalek, pod koniec lutego 2024 roku. Wówczas mówiono, że zadebiutuje on latem i wieszczono, że stanie się hitem tego lata.

Cóż, okazuje się, że jednak nie będzie, ponieważ producent oficjalnie zapowiedział, że Barbie Flip Phone zadebiutuje dopiero 28 sierpnia 2024 roku, gdy będzie już „po ptokach”, tzn. po lecie. OK, formalnie tegoroczne lato skończy się 22 września, ale jeśli coś jest hitem lata, to cieszy się ono największą popularnością w miesiącach wakacyjnych.

Producent opublikował pierwsze zdjęcie nadchodzącej nowości, na którym widać fragment słowa Barbie oraz różową obudowę w bardzo mocnym odcieniu. Nie jest on żadnym zaskoczeniem, w końcu ten kolor jest charakterystyczny dla uniwersum lalek firmy Mattel.

źródło: HMD

Co zaoferuje Barbie Flip Phone?

Wszystko wskazuje na to, że będzie to po prostu zwykły pod względem funkcjonalności telefon z klapką, a nie składany smartfon. Zapewne producent pokusi się co najwyżej o wgranie inspirowanej Barbie tapety oraz być może całego motywu.

7.5 Ocena

W zestawie mogłyby też znaleźć się akcesoria, jak ma to miejsce w przypadku wielu edycji specjalnych, lecz HMD deklaruje, że dba o środowisko, więc takie posunięcie trochę kłóciłoby się z filozofią fińskiej marki.

Serwis 91mobiles zauważył, że Barbie Flip Phone przypomina wizualnie Nokię 2660 Flip, która występuje w różowej wersji kolorystycznej. Niewykluczone, że logo Nokia zostanie zamienione na napis Barbie. Jeśli faktycznie tak będzie, to nadchodząca nowość zaoferuje między innymi:

2,8-calowy wyświetlacz QVGA wewnątrz i 1,77-calowy QQVGA na zewnątrz,

aparat o rozdzielczości 0,3 Mpix z diodą doświetlającą,

128 MB wbudowanej pamięci z możliwością dołożenia karty microSD o pojemności 32 GB,

procesor Unisoc T107 i 48 MB RAM,

system operacyjny S30+,

Bluetooth 4.2 i obsługę 4G LTE,

radio FM, odtwarzacz MP3 i 3,5 mm złącze słuchawkowe,

wymienny akumulator o pojemności 1450 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 2,75 W.

Są to parametry typowe dla tzw. dumb phone’a i trudno spodziewać się lepszych. Barbie Flip Phone ma sprzedać logo na obudowie i różowy kolor obudowy.

Nokia 2660 Flip Pop Pink (źródło: Nokia)

Nokia 2660 Flip kosztowała na start 349 złotych, natomiast teraz można ją kupić od 269 złotych. Cena Barbie Flip Phone może zatem oscylować wokół 400 złotych, w końcu znane logo zawsze podbija cenę.