Nissan testuje innowacyjny lakier. Działa jak klimatyzacja

Nowa technologia lakieru, która jest testowana przez Nissana, może przynieść odczuwalne korzyści podczas lata. Otóż pozwala ona obniżyć temperaturę wnętrza samochodu, więc również zmniejszyć zużycie energii przez układ klimatyzacji. W jaki sposób?

Nissan ma pomysł na nowy lakier

W krajach, w których pogoda jest bardziej słoneczna niż w Polsce, możemy spotkać dużo białych samochodów. Wynika to z prostego faktu – biały lakier nagrzewa się w znacznie mniejszym stopniu niż ciemniejsze odcienie, a szczególnie czarny. Przekłada się to nie tylko na temperaturę karoserii, ale również wnętrza.

Nowy lakier Nissana, co możemy zobaczyć na udostępnionych zdjęciach, też jest biały, ale na tym jego właściwości się nie kończą. Zacznijmy od informacji, że lakier powstał we współpracy z firmą Radi-Cool, specjalizującą się w produktach do chłodzenia radiacyjnego, a w jego składzie znajdziemy metamateriały.

W mikrostrukturze omawianego metamateriału znalazły się dwie cząstki, które reagują na światło. Zadaniem pierwszej jest odbijanie promieni z zakresu bliskiej podczerwieni w świetle słonecznym, które zwykle powodują drgania na poziomie molekularnym w żywicy tradycyjnych lakierów, co prowadzi do produkcji ciepła. Z kolei druga cząstka wytwarza fale elektromagnetyczne, które neutralizują promienie słoneczne poprzez przekierowanie energii z dala od samochodu, do atmosfery.

Połączenie wspomnianych dwóch cząstek zawartych w chłodzącym lakierze Nissana ogranicza przenikanie ciepła do takich powierzchni, jak dach, pokrywa silnika czy drzwi. Oczywiście przekłada się to na mniejsze nagrzewanie wnętrza samochodu.

Testy nowego lakieru już trwają

Badania sprawdzające cechy i możliwości nowego lakieru jeszcze się nie zakończyły, ale udało się już uzyskać zadowalające wyniki. Zanim przejdziemy do otrzymanych rezultatów, to wypada dodać, że Nissan rozpoczął testy w listopadzie 2023 roku, a cała procedura testowa została rozplanowana na 12 miesięcy.

Chłodzącym lakierem pokryto samochód techniczny Nissan NV100, który jest używany przez służby lotniskowe All Nippon Airways. Na miejsce testu wybrano teren Międzynarodowego Terminalu Lotniczego Tokio-Haneda. Jak podkreśla japońska firma motoryzacyjna, ten wybór okazał się świetną decyzją, bowiem pozwala na przeprowadzenie oceny praktycznej przydatności lakieru w warunkach wysokich temperatur.

Z otrzymanych wyników dowiemy się, że w samochodzie pokrytym nowym lakierem odnotowano obniżenie temperatury nadwozia nawet o 12 stopni Celsjusza, a wnętrza o 5 stopni Celsjusza w porównaniu z samochodem wykończonym tradycyjnym lakierem. Podczas testów oba samochody stały zaparkowane obok siebie w pełnym słońcu.

Należy jeszcze odnotować, że farby wykorzystujące chłodzenie radiacyjne nie są niczym nowym, ale do tej pory były stosowane głównie w budownictwie. Ze względu na swoje właściwości, jak chociażby gęstość i konieczność nakładania wałkiem, nie mogą być używane jako lakier samochodowy. Z rozwiązaniem tych problemów i pokonaniem innych wyzwań zmierzył się doktor Susumu Miura, ekspert w Laboratorium Zaawansowanych Materiałów i Procesów w Centrum Badawczym Nissana.

Wśród wspomnianych wyzwań znalazło się chociażby zapewnienie możliwości zastosowania bezbarwnej powłoki wierzchniej, aplikacji za pomocą pistoletu natryskowego (a nie wałka) oraz konieczność spełnienia rygorystycznych wewnętrznych standardów Nissana w zakresie jakości lakieru.

Od rozpoczęcia prac w 2021 roku, dr Miura i jego zespół przetestowali ponad 100 próbek. Obecnie badają warstwę o grubości 120 mikronów, czyli kilkukrotnie grubszą niż typowy lakier samochodowy. Przeprowadzone testy potwierdziły odporność na sól i odpryski, łuszczenie, zadrapania, reakcje chemiczne, a także jednolitość koloru i możliwość naprawy. W miarę postępów prac dr Miura i jego zespół będą badać również cieńsze warianty, zapewniające ten sam poziom wydajności chłodzenia.

Nowa technologia lakieru wciąż jest testowana przez Nissana. Obecnie nie wiemy, kiedy może znaleźć zastosowanie w produkcyjnych samochodach. Pozostaje mieć nadzieję, że już niebawem, bowiem nie tylko układ klimatyzacji będzie miał lżej, ale również dzięki temu będziemy wsiadać do chłodniejszego wnętrza, gdy zostawimy auto na słońcu.