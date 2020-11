Oto Nokia 8000 4G. Chyba będzie droga

Niedawno doszły nas słuchy, że HMD Global, producent telefonów i smartfonów marki Nokia, planuje wprowadzić na rynek nową wersję Nokii 6300 oraz model inspirowany serią Nokia 8000. Właśnie mamy okazję zobaczyć ten ostatni i poznać sporo szczegółów na jego temat. Patrząc przez ich pryzmat, można spodziewać się dość wysokiej ceny.

To już nie ta sama Nokia, co kiedyś

Mimo że z sentymentem wspominam to, co kiedyś Nokia wyprawiała w segmencie telefonów komórkowych (bo każdy z nich był zupełnie inny i niepodobny do niczego), to nie robią na mnie wrażenia ich nowe wcielenia, które serwuje nam co jakiś czas HMD Global. Jedynie odświeżona Nokia N95 zapowiadała się ciekawie, lecz anulowano ją i (niestety) nie pojawi się ona na rynku.

Strategia ta musi jednak przynosić efekty, skoro na horyzoncie pojawiły się kolejne dwa modele, w tym Nokia 8000 4G, która właśnie zdradziła bardzo dużo na swój temat.

Specyfikacja Nokia 8000 4G

Serwis WinFuture udostępnił kilka grafik, przedstawiających ten telefon, w tym jedną, która będzie go promowała. Dzięki temu wiemy, jak ma wyglądać Nokia 8000 4G i co ma ją wyróżniać.

Okazuje się, że w jej przypadku producent zdecydował się na „wykończenie, które ma przypominać szkło” i dawać wrażenie obcowania z telefonem klasy premium. Ponadto zaoferuje on dostęp do Facebooka i WhatsAppa oraz łączności 4G i możliwość utworzenia hotspotu WiFi.

źródło: WinFuture

Patrząc na powyższą grafikę, można jeszcze odnieść wrażenie, że Nokia 8000 4G zostanie wyposażona w złącze USB-C, które coraz częściej pojawia się w telefonach komórkowych (zob. myPhone Up Smart), lecz serwis źródłowy podaje, że w tym modelu znajdzie się port microUSB.

Nokia 8000 4G, mimo że będzie (przynajmniej pod względem formy) bardziej telefonem aniżeli smartfonem, to zaoferuje kilka raczej „smartfonowych” podzespołów. Jej specyfikacja obejmie bowiem m.in. procesor Qualcomm Snapdragon 210, 512 MB RAM i 4 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD o pojemności do 128 GB.

Nowy serwis Tabletowo. Sprawdź oiot.pl

Oczywiście, nie są to jakieś zawrotne wartości, ale jeszcze nie tak dawno na rynku wciąż debiutowały smartfony z podobnymi parametrami, a w przypadku telefonu komórkowego z funkcjami smart powinny być one w zupełności wystarczające.







źródło: WinFuture

Wspomniane funkcje smart będą dostępne dzięki temu, że Nokia 8000 4G ma pracować pod kontrolą systemu KaiOS, który daje dostęp m.in. do aplikacji Google, WhatsAppa i Facebooka. Wszystko zostanie wyświetlone na ekranie LCD o przekątnej 2,8 cala i rozdzielczości 320×240 pikseli.

Specyfikacja Nokia 8000 4G obejmie również aparat o rozdzielczości 2 Mpix, dwa sloty na karty nano SIM oraz wymienny akumulator o pojemności 1500 mAh. Telefon ma ważyć 110 gramów i być dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i białej.

Cena Nokia 8000 4G

Cena Nokia 8000 4G wciąż nie jest znana, ale model ten może kosztować podobnie, jak Nokia 2720 Flip, za którą trzeba zapłacić 399 złotych. To dość sporo, jak na telefon komórkowy, nawet z funkcjami smart, bo za niewiele więcej da się już kupić przyzwoity smartfon dla mniej wymagającego użytkownika.

Nie wiemy jeszcze, kiedy Nokia 8000 4G zadebiutuje na rynku.

Te wiadomości mogą Cię zainetersować: