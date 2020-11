Nowy OnePlus Nord SE będzie miał bardzo mocnego asa w rękawie

To stało się na naszych oczach – OnePlus przestał być producentem wyłącznie high-endów i zaczął walczyć o klientów w niższych półkach cenowych. Nowy OnePlus Nord SE będzie miał ich czym przekonać do siebie.

OnePlus przestał być marką premium

OnePlus przez wiele lat deklarował, że nie zamierza odciągać swojej uwagi od high-endów i walczyć o klientów w innych segmentach cenowych. Wygląda jednak na to, że producent albo potrzebował czasu, aby do tego dojrzeć, albo po prostu uznał, że to dobry moment na zmianę strategii.

W lipcu 2020 roku zadebiutował pierwszy (od czasów OnePlus X) nieflagowy smartfon, OnePlus Nord, a niedawno dołączyły do niego jeszcze niżej pozycjonowane modele Nord N10 5G i Nord N100. Teraz na horyzoncie pojawił się kolejny, który będzie miał czym przekonać do siebie klientów.

Nadchodzi OnePlus Nord SE. Mamy już pierwsze informacje

Jak dowiedział się serwis Android Central, kolejnym, nieflagowym smartfonem marki OnePlus będzie OnePlus Nord SE. Ma on zadebiutować zaraz po high-endach z serii OnePlus 9, których premiery spodziewamy się w marcu 2021 roku. Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia ostatnio – 14 października 2020 roku zaprezentowano OnePlus 8T, a 12 dni później modele Nord N10 5G i Nord N100.

Serwis źródłowy podaje, że OnePlus Nord SE nosi oznaczenie kodowe „Ebba” i zostanie wyposażony w wyświetlacz AMOLED, podobnie jak OnePlus Nord. Można się zatem spodziewać również ekranowego czytnika linii papilarnych, aczkolwiek na razie nie ma na to żadnego potwierdzenia.

OnePlus Nord SE, podobnie jak OnePlus Nord, zostanie wyposażony w ekran AMOLED (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Bardzo mocną, a może i najmocniejszą stroną OnePlus Nord SE będzie jednak obsługa technologii superszybkiego ładowania przewodowego Warp Charge 65, tj. o mocy aż 65 W. Dzięki niej akumulator o pojemności 4500 mAh w smartfonie naładuje się do 100% w mniej niż 40 minut. Pod tym względem model ten będzie więc bliźniaczo podobny do OnePlus 8T.

OnePlus Nord SE ma być dostępny w Indiach i Europie, co oznacza, że prawdopodobnie trafi również do Polski. Do jego premiery wciąż jednak pozostaje wiele czasu, bo kilka długich miesięcy. Niewykluczone, że za jakiś czas pojawią się kolejne informacje i dowiemy się więcej na temat tego smartfona.

