To jest innowacja, na którą czekamy. Zwykły telefon nie gorszy od smartfona

Obecnie telefony komórkowe, choć coraz częściej oferują funkcje smart, nadal są mocno ograniczone przez mało zaawansowany system operacyjny. Informacja, przekazana przez firmę HMD, która wciąż ma prawa do marki Nokia, to prawdziwa innowacja. Dzięki temu przesiadka na tzw. dumb phone może nie wymagać aż tylu wyrzeczeń, jak do tej pory.

To jest prawdziwa innowacja: klasyczny telefon komórkowy przestanie być dumb phonem. Stanie się cyfrowym portfelem (i nie tylko)

Klasyczne telefony komórkowe, tzn. takie z małym ekranem i klawiaturą alfanumeryczną, wciąż są kupowane, aczkolwiek przede wszystkim przez mieszkańców krajów rozwijających się, którzy nie mogą kupić droższego smartfona. Ich funkcjonalność jest mocno ograniczona, ale firma HMD zamierza to zmienić.

Przy okazji targów MWC 2026 w Barcelonie ogłoszono opracowanie kilku rozwiązań dla klasycznych telefonów komórkowych, dzięki którym ich właściciele zyskają dostęp do funkcji, z jakich wcześniej nie mogli korzystać. Pierwszą z nich jest cyfrowy portfel, który umożliwi nie tylko przechowywanie pieniędzy, ale też odbieranie transferów od innych osób oraz wypłacanie środków za pośrednictwem lokalnych systemów płatności. Dostępna ma być również funkcja przelania środków na konto UPI.

W pierwszej kolejności z cyfrowego portfela na klasycznych telefonach komórkowych będą mogli skorzystać mieszkańcy Indii – już w pierwszej połowie 2026 roku. Globalne udostępnienie tej innowacji planowane jest natomiast w drugiej połowie 2026 roku.

Telefon komórkowy zaoferuje funkcje dotychczas dostępne praktycznie tylko na smartfonach

Udostępnienie cyfrowego portfela na klasycznym telefonie komórkowym to jednak nie jedyna innowacja, jaką zaanonsowało HMD. Kolejną jest możliwość przeprowadzania rozmów wideo z użyciem aplikacji Xpress Chat.

Funkcja ta jest dostępna już w modelu HMD Touch 4G, ale fiński producent wskazuje, że w przyszłości skorzystają z niej również właściciele klasycznych telefonów komórkowych, więc na rynku powinny pojawić się komórki z aparatem na przodzie, co dziś nie jest spotykane.

Finowie nie zamierzają jednak na tym poprzestać. Zamierzają wdrożyć na swoich klasycznych telefonach komórkowych również asystenta AI. Dzięki temu użytkownicy będą mogli wykonywać „codzienne czynności” za pomocą prostych komend głosowych. Mowa tu na przykład o nawiązywaniu połączeń, ustawieniu alarmów, włączeniu latarki czy znalezieniu odpowiedzi na pytanie.

Równocześnie HMD, dzięki współpracy z inTouch, zamierza wdrożyć sztuczną inteligencję przeznaczoną dla starszych osób i uruchamianą za pomocą jednego przycisku. Ta AI ma być dostosowana do zaawansowanego wieku użytkownika – będzie mówiła powoli, zapamiętywała osobistą historię oraz angażowała się w znaczącą i świadomą kontekstu rozmowę. Ma to pomóc zmniejszyć zjawisko samotności i izolacji wśród seniorów.