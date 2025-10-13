Czekasz na te smartfony Xiaomi? Szukaj już czegoś innego

Xiaomi wprowadza na rynek ogromną liczbę nowych smartfonów i spodziewamy się, że co roku będzie ich raczej więcej niż mniej. Chiński producent podobno jednak zrezygnował z dodania do swojej oferty tych dwóch modeli.

Premiera dwóch smartfonów Xiaomi anulowana

Xiaomi zdecydowanie jest producentem, który idzie w ilość, ponieważ chyba nawet najwięksi fani tej marki nie byliby w stanie wymienić wszystkich modeli, które wprowadziła na rynek w ciągu tylko jednego roku kalendarzowego. Szczególnie że często są tzw. rebrandy, czyli takie same modele, sprzedawane pod innymi nazwami na różnych rynkach, albo bardzo podobne konstrukcje.

Duża część urządzeń marki nie wychodzi poza Chiny. Tak się stało m.in. z Xiaomi Mix Flip 2, który został zaprezentowany w czerwcu 2025 roku – nic nie wskazuje na to, aby producent planował wprowadzić go na rynek globalny. Tymczasem, przypomnę, w Polsce jest teraz świetna promocja na składany smartfon Xiaomi Mix Flip 1. generacji.

Kolejnym modelem, który nie opuści Chin, jest Xiaomi Civi 5 Pro, zaprezentowany w maju 2025 roku. Mówiło się, że trafi do Indii jako Xiaomi 15 Civi, ale Chińczycy podobno się z tego wycofali. Jeśli ktoś czekał na następców ww. modeli z nadzieją, że ich będzie można kupić poza ojczyzną firmy, może już przestać wypatrywać ich premiery.

Jeden z chińskich informatorów twierdzi, że Xiaomi Mix Flip 3 i Xiaomi Civi 6 nie zadebiutują w 2026 roku. Powodem ma być niska sprzedaż obecnie dostępnych modeli, która jest ważnym argumentem dla każdego producenta. Co ciekawe, prace nad nowym „flipem” podobno już trwały, ale najwyraźniej Chińczycy mogli uznać, że nie warto wprowadzać go na rynek.

Xiaomi nie rezygnuje całkowicie ze składanych smartfonów

Chiński gigant nie zamierza jednak wycofać się z walki o klienta, poszukującego składanego smartfona. Planuje za to reorganizację oferty, ponieważ według ostatnich doniesień kolejnym składakiem marki będzie Xiaomi 17 Fold, a nie następny Xiaomi Mix Fold.

Niewykluczone, że składany smartfon typu „flip” też dołączy do tej rodziny produktowej i zamiast Xiaomi Mix Flip 3 będzie Xiaomi 17 Flip, aczkolwiek na tę chwilę przyszłość tej serii stoi pod znakiem zapytania.