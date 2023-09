W Android Auto pojawiły się zupełnie nowe aplikacje

Google ogłosiło zmiany, które są już wdrażane w Android Auto. Kierowcy właśnie otrzymują dostęp do nowych aplikacji. Dowiedzieliśmy się również o nowościach przygotowanych dla właścicieli samochodów z systemem infotainment Google.

Więcej aplikacji w Android Auto

Jedną z największych zalet oprogramowania dla kierowców rozwijanego przez Google jest wygodny dostęp do aplikacji, które mamy też na smartfonie. Oczywiście nie są to wszystkie możliwe apki, ale wyłącznie te, które faktycznie mogą okazać się przydatne w samochodzie. Co więcej, podawane są one wraz z interfejsem, który ma być możliwie jak najmniej angażujący dla kierowcy.

O tym, czy wybrane aplikacje są dopuszczone do systemu, decyduje Google. Na szczęście firma w tej kwestii jest coraz bardziej liberalna. Dla wielu osób jedną z najważniejszych decyzji było wprowadzenie nawigacji firm trzecich, bowiem początkowo mogliśmy korzystać tylko z Map Google i Waze. Natomiast teraz ogłoszona została nowa kategoria aplikacji dopuszczonych do używania w Android Auto.

Google poinformowało, że aplikacje WebEx by Cisco i Zoom są właśnie udostępniane użytkownikom Android Auto. Oczywiście ze względów bezpieczeństwa obsługiwany jest dźwięk, ale obraz już nie. Pozwoli to jednak na uczestniczenie w rozmowach, gdy prowadzimy samochód, co jest w zupełności wystarczające. Należy spodziewać się, że niebawem dołączą kolejne aplikacje z tej kategorii.

Android Automotive zapewni rozrywkę w zaparkowanym samochodzie

W samochodach z Android Automotive pojawiła się także aplikacja Amazon Prime Video, która umożliwia oglądanie seriali, dokumentów i filmów dostępnych na platformie Amazon. Wideo można oglądać tylko, gdy samochód jest zaparkowany, co jak najbardziej jest zrozumiałe.

Dodatkowo przeglądarka internetowa Vivaldi, która już pojawiła się w wybranych samochodach, docelowo ma trafić do większości aut z Androidem na pokładzie. Tutaj również wprowadzono ograniczenie, które pozwala przeglądać internet wyłącznie w zaparkowanym samochodzie.

Google zapowiedziało jeszcze, że niebawem w systemie Android Automotive zadebiutuje aplikacja The Weather Channel. Wypada tutaj dodać, że w Android Auto mamy już aplikację pogodową.

Dowiedzieliśmy się też, że trwają prace nad rozszerzeniem dostępności cyfrowego kluczyka, aby jak najwięcej osób mogło otworzyć i uruchomić samochód korzystając tylko ze smartfona.