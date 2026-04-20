Moje Intermarche wreszcie działa na stacjach paliw. Jest niemały haczyk

Grupa Muszkieterów rozszerza działalność istniejącego programu Moje Intermarche. Uczestnicy mogą teraz zbierać punkty nie tylko w sklepach sieci, ale również na stacjach paliw. Niestety, Interki nie są przyznawane za wszystkie produkty.

Intermarche rozszerza swój program lojalnościowy

Grupa Muszkieterów, obejmująca sklepy i stacje paliw Intermarche oraz supermarkety Bricomarche, upraszcza program lojalnościowy Moje Intermarche. Klienci wreszcie mogą zbierać punkty na stacjach paliw, ale niestety nie działa to tak jak u konkurencji (przynajmniej póki co).

Rozszerzenie istniejącego programu Moje Intermarche o stacje full service mają wzmocnić pozapaliwową ofertę sieci. Jak jednak podkreślono w komunikacie, jest to pierwszy etap włączania tych obiektów. W ramach akcji punkty lojalnościowe, nazywane Interkami, naliczane są za zakupy dokonane na stacji – za każde wydane 10 złotych na koncie klienta ląduje 1 Interek. Wystarczy przed dokonaniem płatności pamiętać o zeskanowaniu kodu z karty lub aplikacji zarejestrowanej na aktywne konto Moje Intermarche.

Interki za zakupy na stacjach paliw (źródło: Grupa Muszkieterów)

Co ważne, punkty nie są przyznawane za zakup paliwa i kategorie standardowo wyłączone, czyli np. za alkohol, wyroby tytoniowe czy doładowania. Dodatkowo liczba punktów możliwych do uzyskania jest limitowana – łącznie na dzień można zdobyć 50 punktów w ramach maksymalnie trzech transakcji.

Warto również wspomnieć, że na obecnym etapie z programu wyłączone są m.in. stacje samoobsługowe. Aktualnie do Moje Intermarche włączono 65 placówek full service z sieci obejmującej 74 stacje paliw.

Interki w ramach jednego Moje Intermarche

Firma przypomina, że Interki zbierane w ramach programu Moje Intermarche oferowane są w obecnej odsłonie od 1 sierpnia 2024 roku. Punkty zebrane zarówno w marketach, jak i na stacjach paliw, lokowane są na jednym wspólnym koncie. Dzięki temu uczestnik programu lojalnościowego może wymieniać zgromadzone punkty na nagrody, w tym wykorzystać je podczas zakupów wybranych produktów z oferty sklepu. Przedsiębiorstwo podkreśla, że uzupełnienie programu o stacje paliw nie jest startem nowego projektu, a rozszerzeniem już działającego.

Jak podkreślono w komunikacie prasowym, uruchomienie programu lojalnościowego w sklepach zlokalizowanych na stacjach paliw zbiega się ze zmianami w organizacji Grupy Muszkieterów. Od początku kwietnia 2026 roku na stanowisku dyrektora operacyjnego stacji Intermarche zasiada Artur Wójcik.