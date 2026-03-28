Nowy smartfon Tecno wygląda jak Pixel, ale… nie oczekuj zbyt wiele

Zaprezentowany w Indiach smartfon Tecno Spark 50 5G na pierwszy rzut oka może i wygląda jak Google Pixel 10, ale niech Cię nie zwiodą pozory. To zupełnie inna liga.

Co ma do zaoferowania smartfon Tecno Spark 50 5G? Specyfikacja nie pozostawia złudzeń

W rzeczywistości Tecno Spark 50 5G to typowy budżetowiec, choć nie z tych absolutnie najsłabszych. Jego sercem jest przyzwoity procesor MediaTek Dimensity 6400 o częstotliwości taktowania sięgającej 2,5 GHz, a towarzystwa dotrzymuje mu maksymalnie 6 GB RAM typu LPDDR4X i 128 GB pamięci masowej w formacie UFS 2.2.

Jednym z najmocniejszych atutów smartfona wydaje się akumulator o pojemności aż 6500 mAh. Można zatem liczyć na długi czas pracy, a do tego urządzenie obsługuje szybkie ładowanie z mocą 45 W.

Tecno Spark 50 5G (fot. Tecno)

Do wyświetlania obrazu służy 6,78-calowy ekran o rozdzielczości 1576×720 pikseli, częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności sięgającej 560 nitów. Na froncie znajduje się też aparat o rozdzielczości 8 Mpix (f/2.0), a z tyłu zainstalowany został aparat 50 Mpix (f/1.85).

Dostępne opcje łączności to 5G, Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.3, a dopełnieniem całości w tym kontekście jest słuchawkowe złącze mini jack, towarzyszące portowi USB typu C.

Na koniec wypada jeszcze wspomnieć o pomyślnym przejściu testów MIL-STD-810H (między innymi pod kątem odporności przy upadku z wysokości 1,5 m) oraz o pyło- i wodoodporności w klasie IP64.

Ile kosztuje Tecno Spark 50 5G?

Za nami premiera tego smartfona w Indiach. Tecno Spark 50 5G występuje tam w czterech wersjach kolorystycznych (zielonej, fioletowej, złotej i czarnej) oraz dwóch konfiguracjach:

4/128 GB za 16999 rupii (równowartość ~670 złotych),

6/128 GB za 18999 rupii (~745 złotych).

Na razie nic nie wiadomo na temat dostępności w innych krajach. Warto tu też podkreślić, że w lutym 2025 roku firma Tecno zdementowała pogłoski o wycofaniu się z Polski, ale od tego czasu nie wprowadziła na nasz rynek ani jednego nowego modelu.