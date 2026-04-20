W Moje ING brakowało tej funkcji. Teraz będzie szybciej i prościej

Pewnie wielu użytkowników aplikacji Moje ING ucieszy się z tej zmiany. Otóż klienci banku zyskali dostęp do autoryzacji biometrycznej przy przelewach.

Przelewy w aplikacji Moje ING – teraz ich autoryzacja będzie wygodniejsza

ING Bank Śląski zdecydował się na wprowadzenie kolejnej świetnej funkcji do swojej mobilnej aplikacji. Chociaż trzeba zaznaczyć, że mamy do czynienia raczej z nadganianiem konkurencji niż zupełnie nowymi pomysłami. Niedawno dowiedzieliśmy się, że w Moje ING pojawił się tryb ciemny. Teraz z kolei bank postanowił dodać nowy sposób autoryzacji przelewów.

Klienci – zarówno osoby z Androidem, jak i właściciele iPhone’ów – mogą już autoryzować przelewy za pomocą danych biometrycznych. Dotyczy to również przelewów na telefon Blik. ING Bank Śląski dodaje, że kolejne rodzaje transakcji i dyspozycji będą mogły być potwierdzane w nowy sposób w najbliższej przyszłości.

Warto wiedzieć, że rozwiązanie dostępne jest dla wszystkich użytkowników aplikacji Moje ING, którzy mają smartfon umożliwiający logowanie biometryczne oraz włączyli omawianą funkcję w ustawieniach. W zależności od urządzenia, potwierdzenie transakcji realizowane jest z wykorzystaniem czytnika linii papilarnych lub systemu rozpoznawania twarzy.

Należy wspomnieć, że podczas składania dyspozycji w aplikacji system automatycznie sprawdza czy dana operacja może zostać potwierdzona biometrią. Jeśli tak, opcja biometrycznej autoryzacji pojawia się automatycznie.

ING Bank Śląski podkreśla, że w większości przypadków nowa funkcja pozwoli uniknąć konieczności wprowadzania kodu PIN. Oczywiście dla wybranych dyspozycji nadal obowiązywać będą dodatkowe metody autoryzacji, takie jak kod SMS lub połączenie telefoniczne z przekazaniem kodu.

Jak włączyć biometryczną autoryzację w aplikacji Moje ING?

Cały proces jest banalnie prosty i każdy powinien sobie z nim poradzić. Wystarczy bowiem przejść do Ustawień, następnie wybrać pozycję Aplikacja mobilna, poszukać opcji Dostęp do aplikacji i w kolejnym kroku kliknąć na Logowanie danymi biometrycznymi. Po aktywacji funkcji wymagane jest ponowne uruchomienie aplikacji.

Jeśli jeszcze nie widzisz nowej funkcji, sprawdź, czy masz zainstalowaną najnowszą wersję aplikacji Moje ING. Znajdziesz ją w Google Play (Android) oraz w App Store (iOS).