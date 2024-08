Na drugą nóżkę. Składane smartfony Tecno powracają

Mieli być zabójcami składanych smartfonów. Nie doczekali się niestety premiery w Polsce, a i globalnie nie zdołali zyskać większej popularności, pomimo że ceny rzeczywiście mogły kusić. Być może sztuka ta uda się ich następcom: modele Tecno Phantom V Fold 2 oraz V Flip 2 nadchodzą wielkimi krokami.

Smartfon Tecno Phantom V Fold 2 mówi „dzień dobry”

Następca modelu Phantom V Flip z krótszą linią składania, jak i Phantom V Fold 2 szykują się do premiery. Oddział marki Tecno w Ghanie poinformował o tym, publikując plakaty zachęcające do skorzystania z oferty przedsprzedażowej. Stara się nakłonić klientów do zakupu dodatkowymi bonusami, takimi jak jak akcesoria (smartwatch, głośnik i walizka) oraz benefitami w postaci pakietu danych i zwiększonej ochrony serwisowej.

fot. producenta

Nie poznaliśmy jednak jeszcze specyfikacji jednego lub drugiego urządzenia. Z nieoficjalnych informacji wynika, że nowy Phantom V Fold zostanie wyposażony w nie najnowszy, ale wciąż wydajny procesor MediaTek Dimensity 9000+, 50 Mpix aparat z lampą błyskową i boczny skaner linii papilarnych. Plakaty sugerują także obsługę rysika, który – być może – będzie nawet częścią zestawu.

A Phantom V Flip 2 zastąpi okrągły wyświetlacz prostokątnym

Z kolei smartfon Tecno Phantom V Flip 2 ma mieć na pokładzie słabszy procesor Dimensity 8050 oraz większy od poprzednika i nie okrągły, lecz prostokątny wyświetlacz zewnętrzny – trochę jak Motorola Razr 50 (ale nie Razr 50 Ultra, ponieważ nie wypełni on całej powierzchni pokrywy).

Na więcej szczegółów trzeba jednak jeszcze chwilę zaczekać. Jedyne, co jeszcze wiemy, to że obie nowe propozycje marki Tecno umożliwią skorzystanie z sieci 5G. Nie jest to równocześnie żadne zaskoczenie, ponieważ to samo można było powiedzieć już o ich poprzedniczkach.

Phantom V Fold 2 po lewej i V Flip 2 po prawej (fot. producenta)

Nieznane są jak na razie także ceny obu tych urządzeń, jak również konkretniejsze informacje na temat ich dostępności. W ciemno można założyć, że składaki będą do kupienia w Ghanie i bardzo prawdopodobny jest także debiut w Indiach. Sytuacja na pozostałych rynkach pozostaje całkowitą tajemnicą.