Android Auto z nowym wyglądem Asystenta Google. Przypomina teraz rozwiązanie konkurencji

Użytkownicy Android Auto zaczynają zgłaszać przeprojektowany wygląd Asystenta Google. Co ciekawe, przypomina on teraz asystentkę Siri, z której możemy korzystać w Apple CarPlay.

Nowy wygląd Asystenta Google w Android Auto

Asystent Google zdecydowanie przydaje się w Android Auto. W końcu podczas prowadzenia samochodu wydawanie poleceń głosowych wydaje się być wygodniejsze i bezpieczniejsze niż sięganie do dotykowego ekranu. Nie dziwi więc, że wielu kierowców chętnie korzysta z obsługi głosowej i szybko wyłapywane są wszystkie nowości związane z Asystentem Google.

Jak wynika ze zmian zauważonych w Android Auto w wersji 12.5, Google rozpoczęło wdrażanie przeprojektowanego wyglądu asystenta głosowego. Ten nowy projekt pojawia się w sytuacji, gdy Asystent czeka na komendę użytkownika, bowiem już podczas wydawania polecenia widoczny jest dotychczasowy interfejs na dole ekranu.

Osoby, które miały styczność z Siri w Apple CarPlay z pewnością dostrzegą spore podobieństwo. Niewykluczone, że Google faktycznie zainspirowało się pomysłem konkurencji, ale nie ma w tym nic złego. Owszem podobieństwo jest widoczne, ale nie możemy mówić, że rozwiązanie Apple zostało po prostu skopiowane.

Należy jeszcze wspomnieć, że nowość w Android Auto może nie być jeszcze dostępna dla wszystkich. Google już wielokrotnie stosowało metodę stopniowego wdrażania zmian – jedna grupa użytkowników miała już dostęp do nowego pomysłu, pozostali musieli dłużej czekać.

Samochody z Androidem z przydatną zmianą w Google Maps

Nowości doczekali się również właściciele samochodów, w których zainstalowany jest Android Automotive. Otóż w przypadku Google Maps, gdy nawigację wyświetlimy na cyfrowych zegarach, pojawia się nowy element interfejsu. Dowiemy się z niego, jaki jest przewidywany czas dotarcia do celu, a także poznamy odległość i godzinę przyjazdu do wybranego miejsca.

Owszem nie jest to nowość, która ma znaczący wpływ na korzystanie z systemu Google, ale dzięki niej nie musimy już uruchamiać nawigacji na centralnym ekranie, aby poznać czas dojechania do celu. Zmiana wprowadza jest w samochodach marki Polestar, ale najpewniej wkrótce trafi też do innych aut z Androidem.