Konkurencja zaorana. Król jest tylko jeden. I jest fioletowy

Nikt nie może być pewny swojej pozycji na rynku. Między firmami trwa nieustanna rywalizacja, którą może wygrać tylko jeden gracz. W tym przypadku ma on fioletowy kolor.

Play zdeklasował konkurencję. Znów jest najlepszy

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował najnowszy raport na temat przenoszenia numerów w sieciach stacjonarnych i mobilnych. Nas, jak zawsze, interesują przede wszystkim te ostatnie, choć telefonia stacjonarna wciąż żyje i (jeszcze?) nie umarła. Mimo to stanowi mniejszą część rynku niż sieć mobilna.

Sumarycznie w trzecim kwartale 2025 roku przeniesiono w sieciach mobilnych 399338 numerów. To więcej niż w trzecim kwartale 2024 roku, kiedy przeniesiono 370670 numerów. To także więcej niż w drugim kwartale 2025 roku, w którym przeniesiono 394944 numery.

Z najlepszym wynikiem trzeci kwartał 2025 roku zakończył Play, który zyskał netto 26082 numery (oddał 91266 i przyjął 117348). Pozytywny bilans odnotowało też Orange – 9212 numerów. Pozostali operatorzy z tzw. Wielkiej Czwórki nie mieli już tyle „szczęścia”.

T-Mobile stracił bowiem netto 11331 numerów (oddał 79615, przyjął 68284), a Plus aż 51735 numerów. To kolejny kwartał z rzędu, gdy ten ostatni operator traci tak dużo numerów.

źródło: UKE

Klienci w Polsce wybierają oferty nie tylko Orange, Play, Plusa i T-Mobile

Choć nieustannie największy ruch w sieciach mobilnych obserwowany jest w przypadku Orange, Play, Plusa i T-Mobile, to mieszkańcy Polski decydują się nie tylko na ich oferty. Dużą popularnością cieszą się też propozycje mniejszych operatorów, tzw. MVNO.

Bardzo dobry wynik w trzecim kwartale odnotowała bowiem również sieć Mobile Vikings, która zyskała netto aż 7439 numerów, czyli niewiele mniej niż znacznie większe Orange. Świetnie poradziły sobie też Vectra i Netia – ta pierwsza zdobyła 5336 numerów netto, a druga 4975 numerów.

Warto również zwrócić uwagę na niezłe wyniki sieci Fonia i CrossMobile, które nie są „mainstreamowe”, a mimo to zyskały w trzecim kwartale 2025 roku ponad 1000 numerów netto. Pokazuje to, że atrakcyjna oferta może przyciągnąć klientów, nawet jeśli proponuje ją mniej znany brand.