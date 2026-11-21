Microsoft opublikował ważną informację w sprawie Teams – komunikat skierowano do posiadaczy wybranych iPhone’ów i iPadów. Wygląda na to, że już niebawem użytkownicy mogą mieć problem z tą popularną na całym świecie platformą.

Ważny komunikat Microsoftu do użytkowników sprzętów Apple

O platformie Teams słyszał niemal każdy, a wiele osób korzysta z tego narzędzia na co dzień np. podczas pracy zdalnej, konferencji czy w czasie lekcji online. Okazuje się jednak, że posiadacze niektórych iPhone’ów i iPadów wkrótce mogą mieć poważny problem z jej funkcjonalnością.

Microsoft opublikował komunikat w sprawie Teams z etykietą Istotna zmiana, w którym informuje, że niebawem zakończy wsparcie dla systemów iOS 17 oraz iPadOS 17. Proces ten rozpocznie się od połowy grudnia 2026 roku i ma zostać zakończony 2 stycznia 2027 roku.

Aby móc korzystać z nowszych wersji platformy konieczne będzie zaopatrzenie się w sprzęt z systemem iOS 18, iPadOS 18 lub nowszym. Przypomnę, że iOS 17 i iPadOS zostały udostępnione do pobrania 18 września 2023 roku – minęły więc nieco ponad 3 lata od ich oficjalnego wydania. Warto dodać, iż Apple aktualizuje nowe iPhone’y i iPady przez 5 do 7 lat.

Teams bez wsparcia na iOS 17 i iPadOS 17 – czy aplikacja przestanie działać?

Microsoft deklaruje, że mimo braku wsparcia aplikacji Teams dla iOS 17 na iPhone’ach i iPadOS 17 na iPadach użytkownicy nie stracą dostępu do platformy, a istniejące wersje będą działać bez wsparcia. Jednocześnie firma podkreśla, że organizacje powinny powiadomić użytkowników, zachęcać do aktualizacji systemów operacyjnych, zaktualizować zasady i odpowiednio zaktualizować dokumentację wsparcia.

Przedsiębiorstwo sugeruje, aby:

zidentyfikować urządzenia z systemami iOS 17 i iPadOS 17,

uaktualnić obecnie obsługiwany system operacyjny i zaktualizować aplikację Teams przez Apple App Store,

zaktualizować wewnętrzną dokumentację pomocy technicznej oraz wskazówki dla działu pomocy technicznej.

Microsoft wyłączy aplikację To Do

Warto nadmienić, że Microsoft planuje też wycofać bezpłatną aplikację do zarządzania zadaniami o nazwie To Do. Do wyłączenia ma dojść w dniu 30 czerwca 2027 roku i objąć system Windows, Mac, Android, iOS oraz przeglądarki, zarówno na kontach służbowych, szkolnych, jak i osobistych.

Firma sugeruje, aby zamienić To Do na Microsoft Planner, który jest już dostępny na kontach służbowych oraz szkolnych i wygląda na to, że nie będzie oferowany na kontach osobistych, nawet jeśli użytkownik opłaca subskrypcję Microsoft 365 Personal lub Family.



Przedsiębiorstwo wspomina też, że zaktualizowana sekcja „Moje zadania” będzie dostępna od grudnia 2026 roku, ułatwiając rejestrowanie, porządkowanie i koncentrowanie się na prywatnych zadaniach. Istniejące zadania i listy zadań do wykonania pozostaną w Plannerze do 30 czerwca 2027 roku.