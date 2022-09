Znamy pierwszy Team of the Week w FIFA 23 – Polak dostał specjalną kartę!

Do premiery nowej odsłony FIFA pozostaje już coraz mniej czasu, więc EA Sports regularnie odsłania przed nami nowe rzeczy, dotyczące tej produkcji. Ostatnim razem były to oceny topowych zawodników, a teraz przyszła pora na ogłoszenie pierwszego Team of the Week. specjalne karty dostały m.in. gwiazdy najlepszych drużyn!

Pierwszy Team of the Week w FIFA 23

Jak co roku, na samym początku zabawy w trybie FUT w FIFA 23 gracze zaczynają „od zera” i przygotowują swój klub do podbijania najwyższych lig. Na starcie sezonu kluczowym aspektem jest odpowiednie zarządzanie budżetem, a wersje specjalne kart, które możemy dostać z paczek, otwierają nam wiele możliwości. Do czasu pierwszego, większego eventu kluczową rolę odgrywa Drużyna Tygodnia.

Poznaliśmy pierwszy TOTW w FIFA 23. Tym razem EA zdecydowało się na wybranie 23 zawodników, którzy otrzymali wyróżnienie za występy na prawdziwych boiskach. W gronie graczy z IF-ami znaleźli się m.in. Kevin De Bruyne (ocena 92), Valverde (86), Son (90) czy Immobile (87). Koszt niektórych z tych kart na samym początku może oscylować nawet w okolicach miliona monet!

źródło: EA Sports

EA Sports wyróżniło Polaka

W nowej odsłonie FIFA karty w ramach TOTW nie będą rozdawane tylko topowym zawodnikom, ale także tym nieco mniej znanym, ze słabszych zespołów, którzy wyróżniali się na tle swojej drużyny. Przykładem tego jest np. Gikiewicz, który otrzymał kartę In-Form z oceną 81 za świetny występ w spotkaniu z Bayernem Monachium. Polski bramkarz niemal w pojedynkę zatrzymał mistrzów Niemiec, broniąc aż siedem groźnych sytuacji!

Karty tych gorszych zawodników będą mniej warte niż takich graczy, jak Valverde czy Son, ale i tak są w cenie. Można je wykorzystać m.in. do SBC (wyzwania budowania składu), gdzie otrzymuje się cenne paczki oraz inne nagrody. Doświadczeni gracze mogą się także pokusić o handel takimi zawodnikami i dorobić się milionów na inne transfery.

Wspomniany TOTW ma być dostępny dla graczy posiadających wcześniejszy dostęp do FIFA 23. Abonenci EA Play Pro będą mogli zagrać w najnowszą odsłonę serii już 27 września, trzy dni przed resztą, ale do czasu oficjalnej premiery, która ma być 30 września, będą mogli spędzić w grze maksymalnie 10 godzin.

FIFA 23 ma zadebiutować 30 września 2022 roku na PC, konsolach Xbox One, Xbox Series X|S oraz PlayStation 4 i PlayStation 5.