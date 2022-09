Amazon wprowadza na rynek nowe tablety z serii Fire HD 8

Amazon sukcesywnie odświeża swoje najpopularniejsze urządzenia przed niedaleką konferencją, podczas której zaprezentuje całą gamę nowych sprzętów – odbędzie się ona 28 września 2022 roku, start o godzinie 18:00 czasu polskiego. Już dziś amerykański gigant zaanonsował natomiast aż cztery nowe tablety z serii Fire HD 8.

Amazon Fire HD 8 i Fire HD 8 Plus

W ostatnim czasie producent zaprezentował nową generację tabletów Fire 7 i Fire 7 Kids oraz czytnika e-booków Kindle. Dziś, tydzień przed wydarzeniem, w trakcie którego pochwali się światu szeregiem nowych urządzeń z Alexą na pokładzie, zaanonsował aż cztery nowe modele z serii Fire HD 8.

Nasz najlepiej sprzedający się tablet w tym rok stał się jeszcze lepszy dla klientów. Całkowicie nowe tablety z serii Fire HD 8 są szybsze, lżejsze i zasilane przez akumulator, który zapewni cały dzień pracy, dostarczając wspaniałą rozrywkę całej rodzinie. Kevin Keith, wiceprezes Amazon Devices

Fire HD 8 i Fire HD 8 Plus wyposażone są w sześciordzeniowy procesor, dzięki któremu zapewnią o nawet 30% wyższą wydajność niż poprzedni generacja. Użytkownicy będą mogli korzystać m.in. z funkcji odtwarzania wideo w pływającym oknie (na przykład w aplikacji Prime Video) oraz podzielonego ekranu, co pozwoli im wykonywać kilka czynności naraz, choćby przeglądać e-maile podczas rozmowy wideo na Zoomie. Wyświetlacze w obu modelach mają przekątną 8 cali i rozdzielczość 1280×800 pikseli (189 ppi).

Fire HD 8 i Fire HD 8 Plus (źródło: Amazon)

Urządzenia oferują również do 13 godzin pracy na pojedynczym ładowaniu – Fire HD 8 można naładować do 100% z mocą 5 W w pięć godzin, natomiast Fire HD 8 Plus z mocą 9 W w trzy godziny. W obu przypadkach odbywa się to z wykorzystaniem złącza USB-C, ale model Fire HD 8 Plus obsługuje dodatkowo ładowanie indukcyjne w standardzie Qi, a przy okazji ma też więcej RAM – 3 GB oraz aparat na tyle o wyższej rozdzielczości – 5 Mpix (vs 2 GB RAM i 2 Mpix w wersji nie-Plus).

Ponadto zarówno Fire HD 8, jak i Fire HD 8 Plus będą dostępne w wersjach z 32 GB i 64 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej z możliwością dołożenia karty microSD o pojemności do 1 TB, a do tego oferują technologię Dolby Atmos, funkcję Miracast, podwójne głośniki i wirtualną asystentkę Alexa.

Cena Fire HD 8 zaczyna się od 99,99 dolarów, natomiast Fire HD 8 Plus od 119,99 dolarów. Producent przygotował też dedykowane etui w cenie 29,99 dolarów. Przedsprzedaż obu modeli już ruszyła, jednak w Polsce nie są one dostępne.

Amazon Fire HD 8 Kids i Fire HD 8 Kids Pro

Tablety z tej serii przeznaczone są dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat (Fire HD 8 Kids) lub 6-12 lat (Fire HD 8 Kids Pro) i producent dodaje do nich roczną subskrypcję Amazon Kids+ w prezencie (później 4,99 dolarów miesięcznie). Po raz pierwszy w historii Fire HD 8 Kids jest dostępny również w wersjach z etui z motywem z bajek Disneya. Wersja z dopiskiem „Pro” umożliwia zakup ebooków i aplikacji za zgodą rodziców oraz granie w ulubione gry, takie jak Roblox czy Minecraft.

Fire HD 8 Kids i Fire HD 8 Kids Pro (źródło: Amazon)

Fire HD 8 Kids jest dostępny w Stanach Zjednoczonych od dziś w cenie od 149,99 dolarów (wersja z etui z motywem z bajek Disneya kosztuje 159,99 dolarów). Fire HD 8 Kids Pro z 32 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej jest zaś sprzedawany za 149,99 dolarów.