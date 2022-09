Najnowszy flagowiec OnePlusa będzie miał imponującą specyfikację. Zobacz, co zaoferuje

Marka OnePlus zamierza w przyszłym roku wprowadzić na rynek swojego najnowszego flagowca. Właśnie pojawiła się potężna dawka informacji na temat specyfikacji nadchodzącego modelu OnePlus 11 Pro. Można skomentować je w tylko jeden sposób: są naprawdę imponujące i smartfon na pewno zapewni wydajność na topowym poziomie.

Reklama

OnePlus stawia na wydajność

Doniesienia dotyczące specyfikacji OnePlus 11 Pro mówią, że smartfon zostanie wyposażony w 6,7-calowy wyświetlacz wykonany w technologii AMOLED o rozdzielczości WQHD+, który będzie zachodził na boczne krawędzie urządzenia. Częstotliwość odświeżania obrazu ma sięgać nawet 120 Hz. W lewym górnym rogu ekranu, w okrągłym otworze, znajdzie się 16 Mpix aparat do selfie.

(źródło: OnLeaks i Smartprix)

OnePlus 11 Pro otrzyma też trzy aparaty na panelu tylnym. Ich konfiguracja prezentuje się naprawdę dobrze. Główny aparat będzie miał 50 Mpix sensor. Ponadto producent wyposaży smartfon również w 48 Mpix ultraszerokokątny obiektyw oraz 32 Mpix teleobiektyw z dwukrotnym zoomem.

Motorem napędowym OnePlus 11 Pro ma być najnowszy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, który Qualcomm zaprezentuje jeszcze w tym roku – najpewniej podczas wydarzenia Qualcomm Snapdragon Tech Summit, które zaplanowano na 15-17 listopada br. W przypadku tego chipsetu mówi się o zegarze taktowanym nawet 3,5 GHz. Jest to wzrost o ponad 9% względem poprzednika.

Najnowszy Snapdragon ma być w OnePlus 11 Pro wspierany przez maksymalnie 16 GB RAM, podczas gdy na system, aplikacje i dane użytkownika producent przeznaczy od 128 GB do 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Potężne podzespoły potrzebują sporo energii, dlatego akumulator w smartfonie ma mieć pojemność 5000 mAh, a do tego obsługiwać szybkie ładowanie o mocy do 100 W. W praktyce oznacza to, że użytkownik naładuje urządzenie w kilkanaście minut.

Co jeszcze wiemy o nadchodzącym flagowcu?

Wszystkie informacje pochodzą od leakstera Steve’a Hemmerstoffera. Wspomniał on również, że na boku obudowy ponownie pojawi się suwak (Alert Slider), którego zabrakło m.in. w OnePlus 10T.

W nowym flagowcu możemy również spodziewać się łączności 5G oraz Wi-Fi 6E. Model 11 Pro będzie prawdopodobnie działać w oparciu o system operacyjny Android 13 i nakładkę OxygenOS 13. Data premiery smartfona nie została jeszcze ujawniona, ale przewiduje się, że urządzenie pojawi się na rynku w pierwszym kwartale 2023 roku.