Miała być rewolucja, a jest niewypał. Oto kolejny argument przeciwko AI

Nowe narzędzie amerykańskiego giganta zawiodło użytkowników popularnej platformy streamingowej. Pozostaje tylko zastanawiać się, czy to wina AI, czy może jednak zbyt dużego zaufania powierzonego modelom sztucznej inteligencji.

Nowa funkcja oparta na AI okazała się potężną wpadką Amazonu

W drugiej połowie listopada 2025 roku wspomnieliśmy o nowej funkcji, jaka jest wdrażana na platformę Prime Video. Amazon pochwalił się, że Video Recaps ma być sposobem na przypomnienie widzom, co wydarzyło się w starszych odcinkach wybranego serialu lub w poprzednich sezonach.

Jak opisuje amerykański gigant, te podsumowania tworzone przez modele sztucznej inteligencji zajmą się przeanalizowaniem odcinków, wyszukaniem najważniejszych punktów i wątków w fabule serialu, a następnie opracowaniem wideo. Zgodnie z przekazanymi informacjami, AI do montowanego filmu wykorzystuje fragmenty dialogów i muzykę z prawdziwego serialu oraz przygotowuje wizualne podsumowanie wraz z wygenerowaną narracją głosową.

To wszystko brzmiało i pewnie nadal brzmi świetnie, ale ewidentnie coś poszło nie tak, a przynajmniej w kwestii Fallout. Amazon zaanonsował oficjalne podsumowanie pierwszego sezonu tego serialu. Widzowie mają jednak sporo uwag i twierdzą, że sztuczna inteligencja w sposób błędny przekazuje kluczowe informacje dotyczące produkcji.

Posumowanie AI serialu Fallout – jakie błędy popełniła sztuczna inteligencja Amazonu?

Jednym z błędów jest założenie, że sceny retrospektywne Coopera Howarda zostały rozegrane w latach 50. XX wieku, choć w rzeczywistości serial rozgrywa się w 2077 roku. GamesRadar twierdzi też, że oferta Ghoula przedstawiona bohaterce Lucy została pokazana niewłaściwie – jako sytuacja „dołącz albo zgiń”, zamiast jako szansa dla obu bohaterów na odnalezienie mężczyzny w New Vegas.

Wygląda na to, że sztuczna inteligencja Amazonu potrafi skutecznie połączyć dialogi, fragmenty czy muzykę w jedno wspólne wideo… i to chyba tyle. Jak podkreśla Engadget – modelom AI najwyraźniej brakuje zdolności do zrozumienia szczegółów. Bardziej jednak zastanawia, dlaczego Amazon przed publicznym udostępnieniem podsumowania nie zapytał np. pracowników, którzy oglądali ten serial, czy treść jest zgodna z prawdą.

Sztuczna inteligencja jest potężnym narzędziem, ale nadal (i podejrzewam, że jeszcze przez bardzo długi czas) będzie potrzebowała „ludzkiej ręki”.